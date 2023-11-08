尹錫悅11/20抵英訪問 會晤蘇納克、國會發表演說

南韓總統尹錫悅將於21至23日偕夫人金建希應英王查理三世邀請對英國進行國事訪問。歐新社

白金漢宮今天表示，南韓 總統尹錫悅將於21至23日偕夫人金建希應英王查理三世 邀請對英國進行國事訪問，期間將在英國國會發表演說，並與首相蘇納克會晤。

白金漢宮指出，尹錫悅將於20日下午抵英。21日早上，威爾斯親王（Prince of Wales）威廉（William）與王妃凱特（Kate）將前往尹錫悅下榻飯店，代表英王歡迎尹錫悅夫婦。一行人接著將前往騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade），尹錫悅與金建希將接受查理三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）正式歡迎。

尹錫悅與金建希、查理三世與卡蜜拉、威廉與凱特在儀式後將乘車沿著林蔭大道（The Mall）前往白金漢宮，共享午宴並欣賞宮內的韓國相關文物藝術收藏。

根據白金漢宮發布的行程，尹錫悅夫婦隨後將赴鄰近英國國防部的韓戰紀念碑獻上花圈，紀念韓戰終戰70年。

尹錫悅夫婦並將在英國國會大廈接受上、下議院議長的歡迎，並在國會大廈內最大型與富麗堂皇廳堂之一「皇家 畫廊」（Royal Gallery）發表演說。

根據英國國會官網，歷來在「皇家畫廊」發表演說的外國政要包括時任美國總統雷根（Ronald Reagan）與柯林頓（Bill Clinton）、時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）。

21日晚間，在白金漢宮國宴上，查理三世和尹錫悅都將發表演說。

尹錫悅22日的行程則包括英韓商業論壇、皇家學會（Royal Society）英韓基礎科學圓桌論壇、與蘇納克（Rishi Sunak）在唐寧街10號首相官邸會晤、與在野英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）通話、出席倫敦金融城市長晚宴。

23日，在參訪位於倫敦市中心的「邱吉爾戰時辦公室博物館」（Churchill War Rooms）、與查理三世在白金漢宮道別後，尹錫悅一行人將離開英國，前往法國。

尹錫悅將是繼去年11月南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）訪英後，查理三世自去年9月登基以來接待的第二位赴英進行國事訪問的外國元首。

12月中旬，尹錫悅將應亞歷山大國王（King Willem-Alexander）之邀訪問荷蘭。這將是自荷蘭與南韓在1961年建立正式外交關係以來，首次有南韓總統赴荷蘭進行國事訪問。