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韓23歲女誘殺家教棄屍 檢方求處死刑 認「無教化可能」

中央社首爾6日專電
南韓一名23歲女性透過家教媒合app誘殺同齡女家教後棄屍，今天遭檢方求處死刑。(釜山警方、X平台)
南韓一名23歲女性透過家教媒合app誘殺同齡女家教後棄屍，今天遭檢方求處死刑。(釜山警方、X平台)

南韓一名23歲女性透過家教媒合app誘殺同齡女家教後棄屍，今天遭檢方求處死刑，認為她沒有被教化的可能，需要與社會永遠隔絕。

南韓檢方今天就23歲嫌犯鄭有靜（音譯）案向法院求處死刑，認為鄭有靜「只為發洩憤怒就殺害素未謀面的被害人，表示任何人都可能遭到毒手，引發恐慌」，同時請法院下令要求鄭有靜配戴電子腳鐐10年，並接受保護管束。

檢方表示，鄭有靜假扮學生家長，利用家教媒合app接近被害人，並事先準備犯罪工具，明顯是經過精心策畫的犯罪。檢方並指控鄭有靜在罪證確鑿的狀況下才不得已認罪，期間數次說謊，全無反省之意。

檢方因此判斷鄭有靜並無被教化的可能性，法院就此案也沒有誤判的可能，因此求處最重的死刑。檢方強調，若只是判處無期徒刑，仍有獲假釋的可能，但檢方認為應將鄭有靜永遠與社會隔絕。

鄭有靜在今年5月24日第一次透過家教媒合app認識被害人A某，涉嫌在5月26日傍晚前往A某家中，將她殺害後毀屍丟棄在慶尚南道梁山市一處草叢中。鄭有靜被逮捕起訴後，檢方調查發現，她還計畫以同樣方式接近其他2人。

被害人父親在檢方轉述的請願書中表示，事發5個月以來「就像過了500年般，想到未來更漫長的時間實在難以堅持下去」。

鄭有靜的委任律師則以她不幸的家庭境遇進行辯護，稱鄭有靜在父母離婚後遭到家人無視，父親、甚至祖父的暴力相待，高中轉學後的學校生活等，使她罹患雙相情緒障礙，請求法院從輕量刑。

鄭有靜隨後對自己犯下的罪刑表達歉意，表示正在認真學習中文及日文，會努力接受教化，重新回歸社會，希望能獲得重生的機會。

法院預計24日開庭就此案宣判。

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