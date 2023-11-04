傳哈瑪斯準備好長期作戰 要讓以色列軍隊陷入巷戰泥淖

傳哈瑪斯已準備好長期作戰，儲備武器、糧食與醫療用品，要讓以色列軍隊陷入巷戰泥淖。(路透)

以巴戰爭開打近一個月，雙方在加薩 交火不停歇、造成許多無辜平民死傷慘重。路透報導，兩名親近哈瑪斯 領袖的消息人士稱，哈瑪斯已準備好長期作戰，儲備武器、糧食與醫療用品，要讓以色列 軍隊陷入巷戰泥淖，最終目的是指望國際施壓，讓以色列解除圍困同意停火。

根據報導，因情勢敏感而不願具名的消息人士稱，統治加薩的哈瑪斯已經儲備武器、飛彈、糧食和醫療用品。並指哈瑪斯有信心其數千名武裝分子能夠在這座城市生存數個月，他們在加薩地下深處挖掘許多隧道，挫敗以軍的城市游擊戰。

哈瑪斯還認為，隨著平民死傷人數漸增，國際社會會對以色列施壓，要求其終結圍困，而這可能迫使以色列停火並透過談判達成協議，像是以色列釋放數千名巴勒斯坦囚犯，以換取人質。

根據四名哈瑪斯官員、一名地區官員和一名了解白宮情況的消息人士透露，哈瑪斯已透過卡達調解的間接人質談判中向美國和以色列明確表示，希望釋放巴國囚犯，才會釋放人質。

從長遠來看，哈瑪斯最終目的是終結以色列對加薩長達17年的封鎖，並停止以色列定居點擴張以及對伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）的襲擊。

前約旦外交部長兼副總理阿穆阿舍爾（Marwan Al-Muasher）說，「摧毀哈瑪斯的任務並不容易實現。這場衝突沒有軍事解決方案。我們正處於黑暗時期。這場戰役會持續好一陣子。」

以色列前駐聯合國大使達農（Danny Danon）表示，該國已做好準備，迎接一場「長期且痛苦的戰役」。

他表示，「我們知道最終我們會獲勝，我們會擊敗哈瑪斯。問題是代價，我們必須非常謹慎和小心，並了解這是一個非常複雜的城市地區軍事行動。」

研究哈瑪斯的卡達大學巴勒斯坦國際事務專家齊亞德（Adeeb Ziadeh）表示，哈瑪斯肯定有個長期計畫來應對以色列的攻擊。

齊亞德說，「從那些在10月7日發動襲擊者的熟稔度、專業水平、精確度和強度來看，已經最好長期作戰的準備。如果哈瑪斯沒有為結果做好充分準備和動員，就不可能發動如此攻擊。」

熟悉白宮想法的消息人士稱，華府預計哈瑪斯將試圖在加薩的巷戰中讓以軍陷入困境，並造成足夠嚴重的軍事傷亡。

儘管如此，以色列官員還是向美國盟友強調，準備好對抗哈瑪斯的游擊戰術，並承受國際社會對其攻勢的批評。至於以色列究竟是否有能力消滅哈瑪斯或只是嚴重削弱其勢力，仍是未知數。