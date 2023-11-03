加薩苦難飆升 CNN：美國很難繼續挺以色列

總統拜登。（美聯社）

全球大聲疾呼希望終止加薩 走廊的人道苦難之際，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登 和最高階顧問都正警告以色列 ，越對加薩動武，追求的軍事目標就越難以達成。

CNN指出，拜登（Joe Biden）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）以及今天抵達以色列的國務卿布林肯（Antony Blinken），最近都與以色列官員進行私下談話。

他們已在這些談話中明確強調，外界支持日益疲弱會對以色列國防軍（Israel Defense Forces）打擊巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的軍事行動造成嚴重戰略後果。

以軍當前行動造成加薩走廊（Gaza Strip）人道苦難和平民死傷引發軒然大波，美國官員私下認為，以色列要在外界不滿達到臨界點之前試圖完成殲滅哈瑪斯這項宣告目標，所剩時間已經有限。

拜登政府內部認為，事情恐怕很快就會來到那一步。消息人士告訴CNN，一些與拜登關係密切的幕僚認為，不用數個月時間，短短幾周內，美國政府就無法再頂住各界敦促公開呼籲停火的壓力。

以色列軍方攻勢沒有減緩跡象，以軍昨天表示，他們正包圍加薩巿（Gaza City），加強對當地的軍事行動。CNN記者目擊加薩走廊北部昨天深夜閃耀火光且接連傳出爆炸。

熟知內情的兩名消息人士指出，以軍本周針對加薩走廊北部一座難民營的空襲行動，留下廣泛破壞和慘重傷亡的慘酷景象尤其讓拜登和國安團隊不悅。其中一名消息人士透露，拜登「一點也不喜歡這樣」。

還有高階政府官員表示：「以色列的問題在於，批評聲浪越來越大，不只來自本來就罵他們的人，也包括他們最要好的盟友。」