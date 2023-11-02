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世說新聞╱4歲華童2患癌 母忍淚講述崩潰往事

12歲童萬聖節偷車 身高不夠仍墊安全座椅駕駛

通勤路宛如地獄之路 南韓首爾地鐵明年將推無座位車廂

編譯徐榆涵／即時報導
南韓首爾地鐵公司（Seoul Metro）1日宣布，明年1月起將在尖峰時刻拆除地鐵4號線和7號線的兩節車廂座位。(Getty Images)
南韓首爾地鐵公司（Seoul Metro）1日宣布，明年1月起將在尖峰時刻拆除地鐵4號線和7號線的兩節車廂座位。(Getty Images)

通勤時間捷運車廂人潮驚人，是許多通勤族的夢魘，南韓首爾地鐵公司（Seoul Metro）1日宣布，明年1月起將在尖峰時刻拆除地鐵4號線和7號線的兩節車廂座位，騰出12.6平方公尺空間，讓更多乘客能搭上車。據了解，一節車廂正常載客量為160人。

彭博資訊等報導，首爾地鐵4號線從城市的西南向東北延伸，穿過首爾主站，7號線則從北向南延伸。目前兩條線路的載客率分別為193.4%和164.2%，業者希望將載客率降至153.4%和130.1%。根據首爾市政府，首爾地鐵是全世界最繁忙的地鐵系統之一，去年平均每天載運430萬名乘客。

首爾並非第一個嘗試該方法來減緩通勤過度擁擠問題的城市。曼谷捷運局2017年也試驗性拆除部分車廂座椅。北捷文湖線也將部分列車的座椅拆除，希望能增加空間、容納更多人上車。

今年4月，兩名南韓民眾在「金浦都市鐵道」上因過度擁擠、呼吸困難而暈倒，因此金浦都市鐵道又被韓媒謔稱為「地獄鐵」。南韓總統尹錫悅2022年總統競選期間曾親身乘坐金浦都市鐵道，誓言改善交通系統。

據在野黨議員稱，從2019年9月底到今年3月底，金浦線發生151起安全事故。其中超過40%的事故與過度擁擠有關，包括頭暈、站立時暈厥和呼吸困難。

地鐵 南韓 捷運

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