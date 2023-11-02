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荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

編譯易起宇／綜合外電
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭本月22日將舉行大選，目前民調領先的司法部長耶史格茲-澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）表示，政府應該更早開始動作，禁止艾司摩爾（ASML）的高科技晶片製造設備出口給中國。

彭博資訊報導，為了遏制中國的科技發展和防止其增強軍事優勢，美國從去年就和荷蘭、日本研討規劃這些限制，並在今年1月生效。

由於這項禁令是在美國要求下實施的，荷蘭當地部分議員對此非常不滿，認為這些舉措損害了荷蘭的主權；ASML本身也反對這些舉措，認為此舉不合理。

不過，耶史格茲-澤格留斯接受彭博訪問表示，事後來看，荷蘭應該更早和美國合作。

在被問到這些出口限制顯然無法阻止中國想出辦法生產最先進的半導體時，耶史格茲-澤格留斯說：「如果我們早點實施它們，或許會比較好。」

她說，政府在實施禁令前，已就ASML的國家安全和獨立性方面討論過很長一段時間，「但你還是得實施它」。

雖然荷蘭的多黨制讓籌組執政聯盟不可避免，但耶史格茲-澤格留斯從現任總理呂特（Mark Rutte）手中接下的中間偏右VVD黨，目前在大選民調中居於領先。

若這位土耳其裔的候選人真的當選總理，她將荷蘭史上首位女總理，也是首位難民出身的總理。

民調 司法部 晶片

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