卡達斡旋再傳成果 部分傷患與外籍人士將撤離加薩

來自埃及的救護車隊1日等待接送加薩傷患。路透

波灣國家卡達斡旋以巴衝突再傳成果。路透引述知情人士報導，卡達在與美國協作下，已和埃及、以色列及巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 達成協議，將讓持有外籍護照者及部分重傷患，透過南加薩 和埃及之間的拉法關卡離開連日遭受以軍轟炸入侵的加薩走廊。

但知情人士1日向路透表示，有關拉法關卡會開放多久，並未有時間表。該人士亦說，這次協議無關其他進行中的談判事項，例如哈瑪斯釋放人質的問題，或者意在緩和加薩人道危機的「暫時停戰」。

醫療消息人士表示，埃及已在西奈半島接近埃加邊境的希克祖威籌設野戰醫院。有10輛救護車在10月31日被派遣至拉法預做準備。

哈瑪斯10月7日突襲以色列後，以軍轟炸加薩3周並派地面部隊進入加薩，要求上百萬北加薩居民南撤。目前加薩受到圍困，食物、水、燃料和醫療資源瀕臨耗竭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，稍早一名埃及邊境官員透露，拉法關卡準備開放81名巴勒斯坦傷者到埃及醫院接受治療。這些傷患若順利離境，會是以巴這波開戰以來首批獲准離開加薩的巴人。

埃及邊境官員向CNN說，當地1日上午已有約80輛來自埃及的救護車到達拉法邊境，準備接送加薩傷患。

英國外交大臣柯維立在社群媒體X表示，拉法關卡可能1日會對首批外籍人士開放，英國團隊準備接應英國公民。

哈瑪斯武裝單位卡薩姆旅發言人烏貝達10月31日在通訊程式Telegram的影片表示，哈瑪斯已向調停人員表示，不久後會釋放200多名人質當中的部分外籍人質，不過未說明人質人數和國籍。