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卡達斡旋再傳成果 部分傷患與外籍人士將撤離加薩

編譯高詣軒／即時報導
來自埃及的救護車隊1日等待接送加薩傷患。路透
來自埃及的救護車隊1日等待接送加薩傷患。路透

波灣國家卡達斡旋以巴衝突再傳成果。路透引述知情人士報導，卡達在與美國協作下，已和埃及、以色列及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成協議，將讓持有外籍護照者及部分重傷患，透過南加薩和埃及之間的拉法關卡離開連日遭受以軍轟炸入侵的加薩走廊。

但知情人士1日向路透表示，有關拉法關卡會開放多久，並未有時間表。該人士亦說，這次協議無關其他進行中的談判事項，例如哈瑪斯釋放人質的問題，或者意在緩和加薩人道危機的「暫時停戰」。

醫療消息人士表示，埃及已在西奈半島接近埃加邊境的希克祖威籌設野戰醫院。有10輛救護車在10月31日被派遣至拉法預做準備。

哈瑪斯10月7日突襲以色列後，以軍轟炸加薩3周並派地面部隊進入加薩，要求上百萬北加薩居民南撤。目前加薩受到圍困，食物、水、燃料和醫療資源瀕臨耗竭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，稍早一名埃及邊境官員透露，拉法關卡準備開放81名巴勒斯坦傷者到埃及醫院接受治療。這些傷患若順利離境，會是以巴這波開戰以來首批獲准離開加薩的巴人。

埃及邊境官員向CNN說，當地1日上午已有約80輛來自埃及的救護車到達拉法邊境，準備接送加薩傷患。

英國外交大臣柯維立在社群媒體X表示，拉法關卡可能1日會對首批外籍人士開放，英國團隊準備接應英國公民。

哈瑪斯武裝單位卡薩姆旅發言人烏貝達10月31日在通訊程式Telegram的影片表示，哈瑪斯已向調停人員表示，不久後會釋放200多名人質當中的部分外籍人質，不過未說明人質人數和國籍。

加薩 哈瑪斯 巴勒斯坦

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