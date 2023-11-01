我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

21世紀最慘烈空襲 加薩北部1/4建物毀損 全境逾4萬棟建築遭摧殘

編譯盧思綸 / 即時報導
加薩全境14%建築物受損或毀壞，北部至少1/4建物遭波及，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。加薩北部遭空襲，煙硝四起。(Getty Images)
加薩全境14%建築物受損或毀壞，北部至少1/4建物遭波及，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。加薩北部遭空襲，煙硝四起。(Getty Images)

以巴衝突10月7日爆發以來，以色列連續三周祭出猛烈空襲，紐約時報分析衛星影像報導，加薩全境成千上萬建築物受損或毀壞，北部至少1/4建物毀損，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。

奧勒岡州立大學（Oregon State University）和紐約市立大學研究所（CUNY Graduate Center）兩名學者指出，衝突爆發至10月29日為止，加薩地區約38,200到44,500棟建築物受損或毀壞，比例達14%，這還不算10月31日遭空襲的人口密集區賈巴利亞（Jabaliya）。

另外，加薩市（Gaza City）及周邊大範圍地區受到戰火摧殘，其中又以北部為重災區。

加薩北部許多居家民宅和商業大樓也成為砲擊目標，包括上千難民避難的聖城醫院（Al Quds Hospital）附近。

目前空襲仍在持續進行中，以色列也不斷呼籲平民往南撤離。

不過，10月25日開始，以軍擴大空襲範圍至加薩南部，許多民宅被炸成廢墟，一間烘焙坊和一座清真寺也沒逃過無情砲火。

另外，隨著以軍持續推進地面戰，從三個方向步步進逼加薩市人口稠密區，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）10月30日晚間召開記者會把話說得很死，堅決否定任何停火的可能。

加薩 以色列 紐約時報

上一則

韓擊劍選手控被「惡魔」騙婚 財閥第3代男友竟是女生

延伸閱讀

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場
譴責空襲加薩「連坐懲罰平民」智利、哥倫比亞召回駐以色列大使

譴責空襲加薩「連坐懲罰平民」智利、哥倫比亞召回駐以色列大使
卡達譴責以軍攻擊加薩難民營 批不利斡旋釋放人質、幫倒忙

卡達譴責以軍攻擊加薩難民營 批不利斡旋釋放人質、幫倒忙
以色列報告曝光 擬將所有加薩人遷至埃及西奈半島

以色列報告曝光 擬將所有加薩人遷至埃及西奈半島

熱門新聞

一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全