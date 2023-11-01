21世紀最慘烈空襲 加薩北部1/4建物毀損 全境逾4萬棟建築遭摧殘

加薩全境14%建築物受損或毀壞，北部至少1/4建物遭波及，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。加薩北部遭空襲，煙硝四起。(Getty Images)

以巴衝突10月7日爆發以來，以色列 連續三周祭出猛烈空襲，紐約時報 分析衛星影像報導，加薩 全境成千上萬建築物受損或毀壞，北部至少1/4建物毀損，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。

奧勒岡州立大學（Oregon State University）和紐約市立大學研究所（CUNY Graduate Center）兩名學者指出，衝突爆發至10月29日為止，加薩地區約38,200到44,500棟建築物受損或毀壞，比例達14%，這還不算10月31日遭空襲的人口密集區賈巴利亞（Jabaliya）。

另外，加薩市（Gaza City）及周邊大範圍地區受到戰火摧殘，其中又以北部為重災區。

加薩北部許多居家民宅和商業大樓也成為砲擊目標，包括上千難民避難的聖城醫院（Al Quds Hospital）附近。

目前空襲仍在持續進行中，以色列也不斷呼籲平民往南撤離。

不過，10月25日開始，以軍擴大空襲範圍至加薩南部，許多民宅被炸成廢墟，一間烘焙坊和一座清真寺也沒逃過無情砲火。

另外，隨著以軍持續推進地面戰，從三個方向步步進逼加薩市人口稠密區，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）10月30日晚間召開記者會把話說得很死，堅決否定任何停火的可能。