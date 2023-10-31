玻利維亞開第1槍「斷交以色列」批以軍屠殺種族、危害人類

玻利維亞總統阿爾斯領導的左翼政府31日宣布正式與以色列斷交，成為以巴衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。(路透)

英國衛報報導，巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列 造成1,400人喪生，以色列旋即回以報復空襲，近日又展開地面入侵行動，導致加薩 走廊死亡人數急遽上升，對此玻利維亞31日召開記者會指控以色列犯下戰爭罪和危害人類罪，並宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。

玻利維亞左翼總統阿爾斯（Luis Arce）內閣官員泊拉達（María Nela Prada）31日下午在記者會上宣布，「玻利維亞呼籲以色列立即停火，軍事行動已造成上千巴勒斯坦平民枉命以及不計其數的人流離失所。」

玻利維亞外交副部長馬洽卡（Freddy Mamani Machaca）表示，斷交代表「對於以色列軍方以不成比例的方式侵略加薩、威脅國際社會和平與安全的否認和譴責」。

10月稍早，玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）出於「針對巴勒斯坦人犯下的暴行」，呼籲政府和以色列斷交，且要求將以色列納入「恐怖主義國家」，並抨擊以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及其「共犯」犯下種族屠殺與戰爭罪，應受到國際刑事法庭檢控。

此次斷交並非無前例可循。2009年，以色列入侵加薩走廊，時任總統莫拉萊斯領導的左翼政府同樣宣布與以色列斷交，直到2020年右翼政權阿涅斯（Jeanine Anez）才宣布兩國恢復邦交。

然而，玻利維亞並非唯一一個對以色列行動表達憤怒的南美國家，哥倫比亞和巴西先前均公開指責以色列罔顧人命。