8名前軍官涉刺探潛艦遭卡達判死 印度外長：全力營救

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。歐新社

8名印度 前海軍軍官被指從事間諜活動遭卡達法院判處死刑，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，印度政府對此案給予「最高度重視」，將盡全力拯救8人的生命。

蘇杰生今天在社群平台X（前Twitter）發文說，他今晨與8人的家屬見面，強調印度政府對此案給予「最高度重視」，對家屬的關切與痛苦感同身受。

他補充，印度政府將與家屬保持密切聯繫，且繼續「盡全力」爭取8人獲釋。

這8名印度前海軍軍官於2022年8月遭卡達情報單位逮捕，他們受雇於一家私人國防業務相關公司，提供訓練與諮詢服務，卡達法院上週將他們判處死刑，全案仍可上訴。

這家公司的阿曼籍負責人當時也被逮捕，但在去年11月獲釋。

印度與卡達均未公開透露8人為何被判死刑，但根據外電報導，他們涉嫌替以色列 刺探卡達潛艦計畫。

這起案件發生在以色列與巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發生戰爭之際，美國與部分西方國家挺以色列，阿拉伯國家則同情巴勒斯坦。印度政府站在反恐的立場上，起初聲援以色列，但在見到眾多平民傷亡開始轉向，並捐贈大批醫療及救濟物資予巴勒斯坦。

印度與卡達的外交關係長期友好，兩國領導人多次互訪、海軍與海巡單位互動密切，去年雙邊貿易額超過187億美元，卡達向印度出口石油及天然氣，印度則向卡達出口糧食，但此案正讓兩國關係陷入嚴峻考驗。

印度將於明年舉行國會選舉，執政黨若援救8人失敗，恐遭反對陣營攻擊。

印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）最近指出，這宗案件屬政治性質，因此卡達國王有權特赦他們。

謝蘭尼說，如果8人被處決，印度與卡達的外交關係恐陷入「難以挽回」的決裂。