哈瑪斯發布人質影像顯示 以色列婦女激動批內唐亞胡

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 (Hamas)今天在社群網站 發布據稱是3名以色列 婦女人質的影像,其中一人激動批評以國總理內唐亞胡,但內唐亞胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。

法新社等媒體報導,哈瑪斯在社群媒體X發布片長76秒影像,並稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」,但無法立即確定她們的身分。

這3名婦女坐在塑膠椅上,背後是白色瓷磚牆壁,坐在中間的婦女呼籲,內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)應同意換囚,換取所有人質獲釋。

該名婦女說著希伯來語,說著說著變得非常激動,開始大喊大叫,在片尾時幾乎大聲尖叫,坐在她兩側其他婦女則保持沉默。

以色列「耶路撒冷郵報」(Jerusalem Post)報導,該名婦女指控,內唐亞胡犯下了戰爭罪,未能阻止哈瑪斯10月7日的屠殺,如今還無法實施停火來解救人質。

對此,內唐亞胡已發表聲明駁斥,這則影片是哈瑪斯及伊斯蘭國(ISIS)的殘忍心理操控。

Hamas released a psychological warfare video, well orchestrated, showing three hostages held captive in the Gaza Strip, in which one of them criticizes Prime Minister Benjamin Netanyahu. (Ynet).



It was not immediately possible to verify the identity of the women.



Hamas said… pic.twitter.com/ObLEbjTzVB