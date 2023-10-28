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日本85歲高齡跑者 挑戰人生最後全馬拚完賽

中央社東京28日綜合外電報導
日本岡山馬拉松將於今年11月12日舉行。 (圖截取自岡山馬拉松官網)
日本岡山馬拉松將於今年11月12日舉行。 (圖截取自岡山馬拉松官網)

日本岡山馬拉松將於今年11月12日舉行，85歲的湯淺章夫身為最高齡跑者，視這場比賽為人生最後一場馬拉松，當天將帶著妻子的加油拚全馬完賽。

日本山陽放送報導，湯淺說，「雖然我的心態很年輕，但身體已逐漸僵硬」。高齡85歲的他這次將參加岡山馬拉松的全馬賽程。

湯淺人生第一次挑戰馬拉松賽事，是退休後的73歲，當年在友人邀約下參加在岡山市南區舉辦的5公里賽程。

「5公里跑了35分鐘，腳還抽筋，心想如果要跑步就一定要練習，所以就開始跑步」，湯淺回憶初參賽的情況這麼說。

湯淺從那時起展開每天跑5公里至10公里的練跑，而人生中首次完賽全馬，是在10年前的沖繩馬拉松，成績是5小時12分。

談到自己為什麼喜歡跑步，湯淺說，因為跑步時可以忘卻任何事，全心專注在跑步上，這是一種樂趣，「就算日常生活遭遇各種問題，但當我跑步時可以只專注在跑步上」。

至今已參加約50場馬拉松賽事的湯淺，79歲以4小時18分創下個人最佳全馬成績。他過去曾跑過5次岡山馬拉松，全數完賽。

定居岡山的湯淺認為岡山馬拉松的魅力就是在地賽事，讓他可以輕鬆參加比賽後再輕鬆返家，加上參賽跑友中有認識的人、也有友人，氣氛很好。

由於他去年沒有中籤，所以今年是時隔4年再度參加岡山馬拉松。不過，他曾一度放棄出賽。

湯淺說，因為妻子的緣故，所以一度想說不要參賽。湯淺86歲妻子今年7月時身體變差，目前連走路都有困難，需要有人照料，湯淺為專心照顧妻子一度向主辦單位提出退賽申請。

不過，妻子聽聞後卻跟湯淺說，「我一個人沒有問題」。

妻子說：「我想這是丈夫最後一次參賽，他年紀也大了，這應該是最後一次的馬拉松。我年紀也大了。我想這是最後一次了。」

湯淺自己也說：「今年的岡山馬拉松應該是最後一個階段，如果最後能完賽的話，我會用謝謝來畫上句點，我期待那一刻到來。」

馬拉松 日本 退休

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