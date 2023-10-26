加薩200萬居民遭圍困 4成未滿15歲

以色列襲擊加薩走廊南部甘尤尼斯之後，巴勒斯坦孩童25日站在廢墟旁看著搜救行動。（路透）

加薩 走廊位於以色列 西南角，面積僅約台北市加上高雄市旗山區，人口卻超過200萬人，2007年起由巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 掌控。哈瑪斯10月7日突襲以色列後，空襲轟炸等以軍報復接踵降臨加薩，本就被圍困的加薩居民處境雪上加霜，安危面臨嚴重威脅。

加薩走廊為長約40公里的狹窄領地，西臨地中海，南邊與埃及接壤，其餘皆被以色列包圍。哈瑪斯掌握加薩後已和以色列四度開戰，皆未有明確戰果。根據美國人口調查與統計局國際資料庫，加薩走廊人口已從1970年代的約34.3萬人，在今年增加到210萬人，其中約四成人口未滿15歲。

●埃及曾控制加薩20年

華爾街日報指出，以色列1948年建國之前，加薩原隸屬於英國自從1920年代起在中東控制的大片領土。以色列成立後，阿拉伯國家埃及曾占領加薩並控制約20年，直至1967年爆發六日戰爭，以色列和埃及、約旦及敘利亞交戰後，奪取加薩的控制權。

●以撤屯墾仍控制水電

六日戰爭後以軍控制加薩，許多巴勒斯坦人在以色列就業，當時巴勒斯坦人尚能輕易通過以加邊界。此後數年間，數千名以色列屯墾者移居加薩走廊，並居住在由以色列軍方保護的屯墾區內。1987年，巴勒斯坦人對以色列的占領行為爆發反抗，同年哈瑪斯就此成立。

2005年，以色列撤軍並要求屯墾者離開加薩。兩年後，哈瑪斯武裝分子就從較溫和派的巴勒斯坦勢力手中控制加薩，此後加薩和世界的往來大多受到阻斷，以色列控制著加薩居民生活的許多面向，例如水電的取得等。

●推土突破以智慧屏障

英國廣播公司（BBC）指出，以色列在加薩邊境設的隔離障礙設備有攝影機、動作感應器等，並派軍方人員定期巡邏，被視為一道「智慧屏障」，意在防止武裝分子侵入。然而，哈瑪斯戰士7日透過推土破壞圍牆，裁斷防護網，越過以色列－加薩邊境，另也藉海路、飛行傘等途徑發動突襲。

●槍枝靠地下隧道走私

而加薩邊境遭到封鎖，哈瑪斯事前又如何得到突襲所需的大量武器？華爾街日報說明，埃及和加薩邊境存在地下通道網，多年來用以走私各式物品，從槍枝到牲畜和電子設備等。透過從地下隧道取得用品，數千枚火箭彈得以在加薩製造。以色列多年來，都未成功斷阻軍用品從地下道流入加薩。