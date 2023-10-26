加薩走廊逾7000死 巴勒斯坦外長籲以色列停止報復

巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）。(Getty Images)

巴勒斯坦 自治政府外交部長今天表示，以色列 對加薩 走廊的進攻是一場「報復之戰」，並呼籲停火。哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部今天也表示，加薩走廊死亡人數已達7028人。

法新社報導，巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）訪問荷蘭海牙之際，以色列表示在夜間派出步兵和戰車，對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊，襲擊「眾多」目標。

根據以色列官員，哈瑪斯7日對以色列發動突襲，造成至少1400人喪生，其中多數為平民。據信，哈瑪斯目前還挾持超過200名人質。

哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部表示，加薩走廊至少有7028人喪生。其中約有2913名兒童和1709名婦女，這是自2005年以色列單方撤出加薩地區以來，最高的戰爭死亡人數。

馬里奇在海牙表示：「以色列這次發動的戰爭是不一樣的。這次…是一場報復之戰。我們需要先結束這個單方面的侵略，我們需要呼籲停火。」

他在巴勒斯坦駐海牙總代表團的記者會上告訴媒體記者：「為了提供人道主義救援…停火至關重要。」

馬里奇昨天飛抵海牙，會見包括國際刑事法院（International Criminal Court）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）在內的高級官員。他說：「加薩走廊的局勢現在十分危險，需要（國際刑事法院）立即進行干預。」

馬里奇表示，巴勒斯坦已向同樣位於海牙的聯合國主要司法機構國際法院（International Court of Justice）提出第2份申請。

聯合國大會（General Assembly）已要求國際法院就占領巴勒斯坦領土問題發表諮詢意見。

巴勒斯坦已在2015年加入國際刑事法院「羅馬規約」（Rome Statute）。由於以色列並非國際刑事法院成員，拒絕合作調查，也不承認其管轄權。