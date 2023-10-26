以色列人質談判有進展 卡達總理：很快會有結果

針對哈瑪斯與以色列的人質談判，卡達總理兼外交部長卡達外長穆罕默德說有望很快看到結果。（路透）

針對以巴衝突，阿拉伯國家代表25日聚集卡達進行會議，商討如何因應加薩 走廊的人道危機。主辦國卡達表示，說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 釋放綁架人質的談判正在進行中，有望很快看到結果。

卡達總理兼外交部長卡達外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）25日說，「目前有一些進展，有取得一些突破，而我們對此保持希望。如果他們雙方（哈瑪斯與以色列 ）能夠持續談下去，我想我們應該很快可以看到突破性結果。」

穆罕默德說，如果以色列揮軍進入加薩，將使得拯救人質的任務變得更為困難，「很顯然，地面侵入加薩將使得維持人質安全變得非常困難，我們正努力協調雙方，我們呼籲各方立即降低緊張局勢」。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）則在會中以強烈措辭譴責以色列及其盟友，若以色列對加薩進行地面進攻，戰爭將會升級成一場大屠殺，而那些假借團結支持以色列的同夥都是共犯。

哈瑪斯7日對以色列發動大規模越境恐怖攻擊，綁走超過200人，卡達正在擔任哈瑪斯與以色列的中間人。以色列軍隊部署在加薩走廊邊境，隨時可能發動地面大規模攻勢。