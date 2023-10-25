5級颶風歐蒂斯登陸墨西哥沿岸 恐釀災難性損害

5級颶風歐蒂斯（Otis）今早在墨西哥太平洋海岸渡假勝地阿卡普爾科（Acapulco）附近登陸。圖為25日阿卡普爾科附近發生土石流，在高速公路上的卡車無法通行。美聯社

美國國家颶風 中心（NHC）表示，5級颶風歐蒂斯（Otis）今早在墨西哥 太平洋海岸渡假勝地阿卡普爾科（Acapulco）附近登陸，恐引發「災難性」損害。

法新社報導，國家颶風中心表示，歐蒂斯登陸時的最大持續風速為每小時265公里。

歐蒂斯登陸前迅速增強到沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度指標，共5個等級）的最高級。

國家颶風中心警示：「颶風中心登陸位置可能發生災難性的損害。」

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在社交媒體上呼籲民眾應進入緊急庇護所，並遠離河川、溪流與峽谷。

美國國家颶風中心表示，墨西哥格瑞羅州（Guerrero）與鄰近的瓦哈卡州（Oaxaca）部分區域預估降雨量多達510毫米。

國家颶風中心警告，「這場豪雨將釀成突發洪水 和淹水，海拔更高的區域也將有泥石流發生」，此外，「預期災難性的暴潮恐將引發威脅生命的沿海洪水」。

每年5月至11月間經常有颶風襲擊墨西哥的太平洋與大西洋海岸，但很少有5級颶風登陸墨西哥。

1997年10月，4級颶風鮑琳（Pauline）侵襲墨西哥太平洋海岸，當時釀成200多人死亡，其中有些人是在阿卡普爾科喪生。

熱帶風暴諾瑪（Norma）本週在墨西哥西北部西納羅亞州（Sinaloa）二度登陸後造成3死，其中不乏小孩。