哈瑪斯指以連夜襲擊釀70死 以軍稱擊中逾300軍事目標

以色列對加薩地帶北部發動襲擊後，造成的煙霧及碎片。（Getty Images）

以哈戰火延燒，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 表示，以色列 昨天連夜及今天清晨對加薩 的攻擊造成至少70人死亡；以軍則說，已擊中約320個位於加薩的軍事目標。

法新社今天報導，加薩走廊（Gaza Strip）由哈瑪斯（Hamas）控制，其政府媒體聯絡室發布聲明指，以色列徹夜襲擊造成超過60人喪生。

媒體聯絡室發布的另一項聲明稱，另有至少10人在今天清晨的新一波攻擊中喪命。自昨晚開始的攻擊行動至少已釀70死。

以色列軍方今天表示，過去24小時已擊中「超過320個位於加薩走廊的軍事目標」。

以軍聲明指出，這波行動襲擊的目標包括哈瑪斯恐怖分子窩藏的隧道、數十個行動指揮中心，還有伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）恐怖分子、軍事據點及觀測站。

自哈瑪斯7日對以色列發動跨境突襲以來，以色列持續空襲哈瑪斯控制的加薩走廊作為報復。

官方數據指出，哈瑪斯突襲以色列造成至少1400人喪生，以色列官員表示，死者多為平民。

根據加薩衛生部，以色列持續轟炸已導致逾4650名巴勒斯坦人死亡，大多為平民，其中包括至少1873名兒童。當地政府統計，巴勒斯坦地區每天有200至300人喪生。