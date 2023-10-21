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英國廣告公司旗下GroupM傳遭中國警方搜查 高層被扣留

記者陳宥菘／即時報導
英國「金融時報」報導，英國最大廣告公司WPP集團旗下媒體投資管理機構「群邑集團」（GroupM）上海辦公室，遭中國警方突擊搜查，員工被問話，還有1名高層被扣留。（取自群邑官網）
英國「金融時報」報導，英國最大廣告公司WPP集團旗下媒體投資管理機構「群邑集團」（GroupM）上海辦公室，遭中國警方突擊搜查，員工被問話，還有1名高層被扣留。（取自群邑官網）

英國「金融時報」引述知情人士報導，英國最大廣告公司WPP集團旗下媒體投資管理機構「群邑集團」（GroupM）上海辦公室，遭中國警方突擊搜查，員工也被問話。據稱，1名高階主管已被拘留接受審問。另據彭博報導，還有2名群邑的前僱員被捕。

知情人士透露，群邑中國的1名高級廣告主管已被拘留接受審問，而此事與該員工在該機構的工作有關。知情人士還說，警方在突襲過程中還與其他當地高管進行了交談，其中包括群邑中國區首席執行長的徐俊（Patrick Xu），他同時是WPP大中華區首席執行長。

根據WPP集團的年度報告，包括台灣在內的WPP部門大中華區佔收入的5%。該地區在2022年將成為該公司的第四大地區，僅次於美國、英國和德國，並且是全球第二大廣告市場。今年初，WPP在廣州開設了在中國的第三個園區。

群邑集團則是全球最大的媒體購買和策劃機構之一，2022年擁有4.2萬名員工和600億美元的全球媒體帳單，該部門的收入約佔WPP集團140億英鎊年收入的三分之一。

報導指出，業內人士稱，中國廣告業腐敗盛行。9月美國證監會（SEC）與美國Clear Channel Outdoor集團就違反「反海外腐敗法」達成2,600萬美元的和解協議，此前該集團的子公司被發現賄賂中國政府官員以獲得廣告合約。

中國警方今年已數次突擊搜查外企在中國的辦事處，並對員工進行問話或是拘留。

今年3月，中國有關部門突擊搜查了美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處，並拘留5名員工。4月，中國警方去到美國諮詢公司貝恩（Bain & Co.）上海辦事處，對員工進行問話，並實施嚴格的數據跨境法規。

今年5月，國際大型諮詢公司凱盛融英（Capvision）遭中國警方突襲搜查多個中國辦事處，被指無視國家安全風險，淪為境外刺探、收買、套取國家祕密和情報的幫兇。

近期，美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港的一名高階主管遭中國禁止出境，日本最大券商野村（Nomura）一名駐香港的資深投資銀行家也告知雇主，他無法返回香港。

隨著中共新版「反間諜法」7月上路，在中國運營的外企正面臨當局更嚴密的審視。

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