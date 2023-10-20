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同居伴侶被錄到邀同事三人行 義大利總理宣布分手

編譯周辰陽／即時報導
義大利電視記者詹布魯諾（左）一周兩度遭爆料曾在節目停錄期間向女同事說出了粗俗與暗示性言論，他的長期同居伴侶、義國總理梅洛尼（中）20日上社群媒體宣布分手。圖為教宗方濟各一月在梵諦岡接見一家三口。(路透)
義大利電視記者詹布魯諾（左）一周兩度遭爆料曾在節目停錄期間向女同事說出了粗俗與暗示性言論，他的長期同居伴侶、義國總理梅洛尼（中）20日上社群媒體宣布分手。圖為教宗方濟各一月在梵諦岡接見一家三口。(路透)

義大利電視記者詹布魯諾（Andrea Giambruno）最近兩度遭到爆料，揭發他曾在節目停錄期間，向女同事說出了粗俗與暗示性言論，就在幾個小時之後，詹布魯諾的長期同居伴侶、義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）就上社群媒體宣布分手。

衛報跟天空電視台20日報導，詹布魯諾是Mediaset電視公司的新聞脫口秀主持人，跟梅洛尼有一個七歲女兒，但同公司另一個節目連續兩天播出了他在停錄期間的對話錄音。在第一段錄音中，詹布魯諾先抱怨了自己髮型受到的批評，然後似乎向一位女同事示愛，「為什麼我之前沒遇到妳？」

第二段錄音則是在隔天曝光，據轉述可聽見詹布魯諾詢問，「當我跟你說話的時候，我可以碰一下我的包裹嗎？」，接著又問旁人是否知道自己跟工作場所的某人有染，稱「Mediaset的所有人」都已經知道了，隨後又告訴女同事，「我們正在尋找第三位參加者，讓我們來一場三人行，甚至四人行」。報導指出，他似乎還告訴女同事，如果參加了群交，就可以為他工作。

梅洛尼20日在社群媒體平台「X」（前身為推特）發出訊息，宣布兩人「持續了將近十年的關係到此結束」。她寫道，「我感謝他讓我們一起度過了美好的歲月、經歷的困難跟給了我這輩子最重要的事物，也那就是我們的女兒吉娜芙拉（Ginevra）。我們的道路已經分歧了一段時間，現在是時候承認這一點了」。

根據報導，22日就要迎接當上總理一周年的梅洛尼由單親媽媽撫養長大，跟生父關係疏遠。她在「X」的訊息強調，「我將捍衛我們的過去跟我們的友誼，我將不惜代價捍衛一個愛她母親和愛她父親的七歲女孩，因為我無法愛我的父親。對於這件事，我沒有其他的話要說」。

梅洛尼 社群媒體 義大利

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