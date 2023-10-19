美情報估加薩醫院罹難不到300人 低於哈瑪斯估計

美國情報圈估計，加薩一間醫院遭襲擊造成的死亡人數可能介於100到300人之間，遠低於哈瑪斯原先所說的近500人罹難。（歐新社）

中央社引述法新社看過的文件，美國情報圈估計，加薩 一間醫院遭襲擊造成的死亡人數可能介於100到300人之間，遠低於哈瑪斯 原先所說的近500人罹難。

國會山莊（Capitol Hill）消息來源提供法新社一份美國非機密情報評估，估計阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日晚間遇襲的死亡人數「介於100到300人之間」。

文件寫道：「我們仍在評估可能的傷亡數據，我們的評估可能有所變化，但這樣的罹難人數仍反映出令人震驚的生命損失。」

文件還說：「美國嚴肅看待所有平民亡故，正加緊努力解決加薩（Gaza）的人道危機。」

加薩官員曾表示，至少有471人在這起爆炸中罹難、逾300人受傷。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）指控以色列 發動空襲造成這次死傷，以色列軍方則歸咎於巴勒斯坦另一個武裝團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗釀禍。

根據美國這份情報文件，「以色列可能沒有轟炸加薩走廊（Gaza Strip）的醫院」，而美國會持續「努力證實爆炸是否由巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發射火箭失敗所造成」。

這份文件還說，「醫院只有些微結構性損壞」，「醫院主建物沒有明顯受損，也沒有撞擊坑」。

美國衛星觀測組織馬薩爾科技（Maxar Technologies）在醫院遇襲後釋出的影像顯示，醫院建物大致看來完好無缺。

以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）也對哈瑪斯治下衛生當局公布的死亡數據提出質疑，問道：「所有的遺體上哪兒去了？」

哈瑪斯駁斥以方說法，還說以色列「令人髮指的謊言無法欺騙任何人」。

哈瑪斯本月7日對以色列發動襲擊，以色列隨即持續轟炸加薩作為報復。以色列表示，哈瑪斯的攻擊造成至少1400人罹難，死難者多為平民。

根據哈瑪斯衛生部說法，以色列轟炸迄今已造成加薩走廊至少3785名巴勒斯坦人殞命，罹難者同樣多為平民。