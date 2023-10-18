阿拉伯世界譴責以國轟加薩醫院 以：激進分子該負責

18日在加薩走廊，人們聚集在遭以色列襲擊毀壞的房屋前。路透

加薩 走廊一座醫院院區昨天遭襲，造成至少500人死亡，儘管以色列 軍方否認，阿拉伯世界仍為此指責以色列。以色列軍方今天表示，證據證明激進分子該為醫院轟炸事件負責。

法新社報導，阿拉伯聯合大公國和巴林在2020年和以色列達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），促成以色列與阿聯及巴林關係正常化，阿聯及巴林譴責以色列在圍困加薩走廊（Gaza Strip）之際，發動這場「以色列」攻擊。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）今天稍早表示：「阿拉伯聯合大公國強烈譴責以色列的襲擊…導致數百人死傷。」

巴林新聞社（Bahrain News Agency）報導，巴林外交部表示，「巴林王國譴責和嚴厲批評以色列的轟炸行徑 」。

摩洛哥是另一個在2020年承認以色列的國家，摩洛哥也和埃及一樣指責這次襲擊。埃及是在1979年第一個和以色列實現關係正常化的阿拉伯國家。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）以最強烈的措辭譴責「以色列對阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）的空襲」，導致加薩走廊的巴勒斯坦 公民中「數百名無辜受害者死亡」。

以色列軍方今天則表示，有「證據」證明激進分子該為造成數百人喪生的加薩走廊醫院轟炸事件負責。以色列軍方稱，報告證實，過錯在他人。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上表示：「我們現在與各位分享的證據證實，加薩走廊醫院的爆炸是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）火箭彈燃料未燃燒完全而著火所致。」

哈加里表示：「沒有任何以色列國防軍（IDF）從陸、海、空發射的砲火擊中這家醫院。」

「我們的雷達系統追蹤到了爆炸發生時，加薩走廊恐怖分子發射的火箭彈，火箭彈的軌跡分析顯示是從醫院附近發射。」

爆炸發生後，控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）將過錯歸咎於以色列。

這場口水戰今天仍持續上演，哈瑪斯反擊以色列關於這場襲擊的最新評論，聲稱「它（以色列）無恥的謊言無法矇騙任何人」。

哈瑪斯在聲明中表示，以色列「對這場駭人聽聞的大屠殺負有直接責任…這場攻擊是用只有占領方才擁有的美國武器發動。」