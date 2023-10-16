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只提「以色列有權自衛」沒譴責 歐盟執委會主席挨轟

中央社／布魯塞爾15日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）
歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日訪問以色列期間一面倒相挺，既沒呼籲以方遵守國際法也不提巴勒斯坦平民遇害，遭歐盟內部砲轟。

政治新聞網Politico.eu報導，范德賴恩是德國籍的中間偏右政治人物，她訪視7日遭哈瑪斯（Hamas）突襲殺害許多平民的以色列集體農耕社區卡法阿扎（Kfar Aza），訪以期間還代表歐盟說將毫不保留地與以色列站在一起。

范德賴恩訪以期間對以色列報復空襲加薩、致巴勒斯坦平民1900多人死難的人道災難隻字不提，遭到歐洲的議員與外交人士抨擊。

不願具名的歐盟外交官說：「她就光說以色列有權自衛，僅此而已。歐盟成員國不會同意這種態度。」

歐盟各國外長10日譴責哈瑪斯7日入侵以色列，但也呼籲「應保護平民與克制，允許糧食、用水、醫藥進入加薩走廊，以符合國際人道法律」。

13日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）比肩時，范德賴恩表示以色列有權自衛；當被問及無辜巴勒斯坦人的境遇時，范德賴恩還說「我認為以色列會用展現民主國家風範的方式應對」。

以色列政府下令加薩北部110多萬巴勒斯坦人盡速南遷，以免遭以軍地面作戰殃及。但聯合國專責境內流離失所者的人權報告員貝當固（Paula Gaviria Betancur）13日發表聲明抨擊以色列作法，稱「強迫人口遷徙構成違反人道罪」。

歐洲議會的安全與國防委員會主席、資深法國議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）在社群媒體X（即之前的推特）上說：「范德賴恩女士，妳好像忘了傳達一個重要訊息：以色列必須尊重國際人道法。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）對以色列也有較多批評，稱以色列封鎖圍困加薩的作為不合法，並斥責以色列要加薩北部居民南遷完全不切實際。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也對切斷加薩糧食、用水、燃料供給不以為然，強調以色列「務必要尊重國際法」。

巴勒斯坦自治政府駐歐盟代表團的副大使阿提埃赫（Adel Atieh）也在X上說范德賴恩「雙重人權標準」。

這起10月7日的以巴最新衝突爆發後，歐盟應對腳步雜亂。先是歐盟執委會負責睦鄰與擴大事務的執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）9日宣布，歐盟即刻暫停援助巴勒斯坦自治政府，但引發其他執委和歐盟各國反彈，幾小時後就收回成命。

以色列 歐盟 加薩

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