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拉法關卡封閉…援助物資堵在埃及 加薩走廊物資恐短缺

中央社埃及伊斯梅利亞15日綜合外電報導
圖為埃及非政府組織向巴勒斯坦人運送人道援助物資的卡車車隊，他們正在等待就進入加薩的拉法關卡達成協議。(路透)
圖為埃及非政府組織向巴勒斯坦人運送人道援助物資的卡車車隊，他們正在等待就進入加薩的拉法關卡達成協議。(路透)

目擊者告訴法新社，人道援助物資車隊今天堵在埃及接壤加薩走廊（Gaza Strip）的邊界附近，無法進入這塊遭以色列軍隊轟炸的巴勒斯坦飛地。

拉法關卡（Rafah crossing）是能進出加薩走廊且不受以色列控制的唯一通道，但以色列在24小時內對這處關卡進行3次空襲後，拉法關卡已從10日起關閉至今。

昨天一位美國官員向法新社證實，埃及跟以色列已經達成協議，允許美國公民經由拉法關卡離開加薩走廊。

然而，埃及當局對這項協議附帶條件。跟埃及情報機構有聯繫的當地媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，埃及官員拒絕接受「只允許外國人通過的關卡」。

報導提到：「埃及立場很明確，援助物資必須抵達加薩。」各界逐漸擔心加薩走廊基本物資短缺的問題。

目擊者指出，以色列空襲轟炸後，埃及人為加強邊界安全而安置的混凝土牆塊今天仍然存在，這表明他們近期內不會考慮打開關卡。

來自約旦、土耳其和阿拉伯聯合大公國的援助物資已經運抵拉法關卡以西50公里的埃及亞拉里士機場（El Arish airport），同時還有世界衛生組織（WHO）所供應足以滿足30萬人需求的醫療物資。

埃及方面也派出一支由100輛運輸卡車組成的車隊，運載多達1000公噸援助物資。

控制進出加薩走廊另外兩處關卡的以色列已宣布「全面包圍」加薩走廊，切斷對於當地240萬民眾的食物、飲水、燃料及電力供應。

加薩 以色列 美國公民

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