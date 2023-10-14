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羅浮宮、凡爾賽宮收「炸彈威脅」 2館緊急關閉並疏散民眾

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

羅浮宮、凡爾賽宮收「炸彈威脅」 2館緊急關閉並疏散民眾

編譯陳曉慈／即時報導
法國羅浮宮14日接獲炸彈威脅，羅浮宮決定緊急閉館並疏散所有遊客，巴黎警方已全面封鎖羅浮宮並展開搜索。（路透）
法國羅浮宮14日接獲炸彈威脅，羅浮宮決定緊急閉館並疏散所有遊客，巴黎警方已全面封鎖羅浮宮並展開搜索。（路透）

法國羅浮宮與凡爾賽宮都接獲炸彈威脅，14日緊急疏散遊客與員工，並關閉場館。法國13日才驚傳校園砍人事件，造成1名教師死亡、2人重傷，法國政府認定攻擊事件與以巴衝突有關，同日晚間宣布法國進入「緊急襲擊」狀態，祭出最高警戒避免事態延燒。

美聯社報導，羅浮宮14日警鈴大響，廣播要求民眾疏散。網路上的影片顯示，遊客匆忙離開顯場，部分人臉上浮現困惑表情。羅浮宮每天遊客量約3萬至4萬人。

法新社報導，羅浮宮發言人表示接獲書面訊息，警告羅浮宮及遊客將有危險。考慮到日前法國才發布緊急襲擊警戒，羅浮宮決定緊急閉館並疏散所有遊客。羅浮宮說，將退費給當天購票參觀的遊客。

羅浮宮聯絡處表示，目前沒有發生攻擊事件，也無人受傷。巴黎警方已全面封鎖羅浮宮並展開搜索。

警方指出，另一巴黎觀光勝地凡爾賽宮同樣收到炸彈威脅，警方也已疏散民眾並展開搜查。

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