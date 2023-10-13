以色列空投傳單要加薩居民立刻往南逃 哈瑪斯：別回應

以色列軍方13日派出無人機，在加薩空投成千上萬張傳單，警告當地居民「立刻」逃往南方。(X / Steve Lookner)

天空新聞台與法新社報導，以色列 軍方13日在加薩 空投成千上萬張傳單，警告當地居民「立刻」逃往南方。

根據報導，無人機投下與法新社駐巴勒斯坦 領土特派記者看到的傳單有以軍署名，寫著「致加薩市居民，恐怖組織已經開啟了針對以色列國的戰爭，加薩市已經成為戰場，你們必須立刻撤離你們的家園，前往瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以南」。

傳單有附上地圖，顯示了兩個白色的箭頭，指向南方與跨過畫在加薩走廊中部的一條線，並命令居民「清空加薩市的公共避難所」，在另行通知之前不要返回家中。

This is how IDF released 1000s of leaflets over Gaza moments ago. pic.twitter.com/Jm0SIWacLR — Clash Report (@clashreport) 2023年10月13日

CNN報導，哈瑪斯卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人奧貝達（Abu Obaida）在阿克薩電視台（al-Aqsa TV）播放的語音訊息敦促巴勒斯坦民眾「保持堅定」，不要回應以色列要他們離開家園的呼籲。

奧貝達表示，巴勒斯坦人「正在遷移的唯一方向是回到我們的合法土地」。他說，「被迫移居他鄉和流亡不適合我們，以色列正在透過威脅和他們的黑暗歷史展開心理戰，表明他們以一種集體懲罰的形式實施犯罪和殺戮」，並敦促巴勒斯坦民眾「要有耐心與堅定，勝利將屬於我們」。