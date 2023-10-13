以色列空投傳單要加薩居民立刻往南逃 哈瑪斯：別回應
天空新聞台與法新社報導，以色列軍方13日在加薩空投成千上萬張傳單，警告當地居民「立刻」逃往南方。
根據報導，無人機投下與法新社駐巴勒斯坦領土特派記者看到的傳單有以軍署名，寫著「致加薩市居民，恐怖組織已經開啟了針對以色列國的戰爭，加薩市已經成為戰場，你們必須立刻撤離你們的家園，前往瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以南」。
傳單有附上地圖，顯示了兩個白色的箭頭，指向南方與跨過畫在加薩走廊中部的一條線，並命令居民「清空加薩市的公共避難所」，在另行通知之前不要返回家中。
CNN報導，哈瑪斯卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人奧貝達（Abu Obaida）在阿克薩電視台（al-Aqsa TV）播放的語音訊息敦促巴勒斯坦民眾「保持堅定」，不要回應以色列要他們離開家園的呼籲。
奧貝達表示，巴勒斯坦人「正在遷移的唯一方向是回到我們的合法土地」。他說，「被迫移居他鄉和流亡不適合我們，以色列正在透過威脅和他們的黑暗歷史展開心理戰，表明他們以一種集體懲罰的形式實施犯罪和殺戮」，並敦促巴勒斯坦民眾「要有耐心與堅定，勝利將屬於我們」。
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