原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯 」（Hamas）於7日清晨，向以色列 發動50年來最大規模突襲，一共發射5000枚火箭，以國隨後向哈瑪斯展開報復狂轟加薩走廊（Gaza Strip），雙方死傷慘重。一名返回以色列參戰的女兵拉維特（Ravit Hana Assayag），雖然擊斃三名哈瑪斯戰士拯救全隊同袍，但不幸遭對方一槍射中嘴部身亡。

綜合媒體報導，年僅19歲的拉維特原本和家人在美國共度猶太教傳統節日「住棚節」，但聽聞以色列遭哈瑪斯恐怖攻擊後，便下定決心取消假期、返回祖國前線參戰。

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

隸屬以色列邊境防衛隊的拉維特，她和部隊在以國南部的亞基尼村（Yakhini）對抗哈瑪斯武裝份子，但在奮勇衝進敵人藏身的木棚時遭對方一槍射中嘴部，不幸喪命。

在拉維特的葬禮上，部隊長官霍尼格（Baruch Honig）回憶當時的行動，當時部隊在橄欖園中戰鬥數個小時，已經擊斃八名哈瑪斯戰士，其中三人死於拉維特槍下。正當霍尼格以為敵方全數陣亡時，拉維特卻堅持進入橄欖園的一處木棚檢查是否有哈瑪斯殘黨，卻不幸遭對方擊斃。霍尼格表示，如果沒有拉維特的英勇舉動，恐怕整個部隊將遭哈瑪斯殲滅，「但她拯救了部隊、拯救了整個行動」。

拉維特的父親西蒙（Shimon Assayag）心碎表示，19歲的拉維特才華洋溢，不但是一名專業化妝師，甚至還身兼歌手和作曲家。西蒙憶道，當初拉維特可以不必從軍、選擇其他形式的國民服役，但她卻堅持加入部隊，「她想保護我們的國家，保護以色列」。

談到以色列遭哈瑪斯突襲，西蒙表示雖然曾極力挽留愛女別衝回前線，但她卻直言「爸爸，我現在有了另一個家庭，他們的名字是邊境防衛隊，我必須回到他們身邊。」西蒙最後說道，現在在紐約，當人們談起拉維特都稱她為「鋼鐵女俠（Iron Woman）」。