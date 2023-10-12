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俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性 遭國際奧會停權

中央社孟買12日綜合外電報導
國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）。Getty Images
國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）。Getty Images

國際奧林匹克委員會（IOC）今天將俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）停權且「立即生效」，因為俄羅斯奧會侵犯會員烏克蘭奧會的領土完整性。

法新社報導，俄羅斯2022年開始全面入侵烏克蘭後，違法併吞烏克蘭4區土地，俄羅斯奧會日前承認了來自這些地區的區域性組織，隨後遭到國際奧會停權。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）今天在國際奧會執委會首日會議後表示：「俄羅斯奧會不再有權如奧林匹克憲章（Olympic Charter）定義的那樣，以國家奧林匹克委員會（National Olympic Committee）的地位運作，且無法從奧運活動中收取任何資金。」

亞當斯指出，俄羅斯奧會10月5日「單方面決定」將烏克蘭國家奧會轄下4區的體育組織，納入變成自己的成員，這4區為頓內次克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）及札波羅熱（Zaporizhzhia）。

俄羅斯奧會則形容自身遭停權是「又一項適得其反且出於政治動機的決定」。

俄羅斯 烏克蘭 亞當斯

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