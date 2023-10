哈瑪斯的算計：狂轟火箭 不愁被鐵穹攔截太浪費的原因

以色列每攔截一枚哈瑪斯火箭彈的成本大約5萬美元,成本高昂。(歐新社)

哈馬斯上周末從加薩 向以色列 狂射5000多枚火箭彈,其中大部分被以國號稱攔截成功率高達90%的鐵穹防禦系統攔了下來。這不禁讓人好奇,如果這麼多飛彈最終墜落沙漠成為殘駭碎片,哈瑪斯 為什麼願意這麼「浪費」?

根據阿拉伯人報(The New Arabs),答案可能是為了消耗以色列財力。彭博資訊報導,以色列每攔截一枚哈瑪斯火箭彈的成本大約5萬美元,攔截4000枚將花2億美元。哈瑪斯明知道許多火箭沒法真的打到任何目標還發射了這麼多枚,是基於以色列鐵穹運行成本很高的事實,故意要讓以色列「失血」。

以色列專家說,當哈瑪斯每分鐘發射大約140枚飛彈,情況尤其如此,而哈瑪斯製造Qassam火箭成本在300至800美元之間。

哈瑪斯擁有多少火箭彈並不明朗,專家認為可能有10000多枚複雜程度不同的火箭。這還沒有計入該組織在加薩的盟友所使用的火箭和飛彈,例如巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)和巴勒斯坦人民解放陣線(Popular Front for the Liberation of Palestine)等。

哈瑪斯透過同時發射巨量火箭成功地壓倒鐵穹,即使被攔截,也讓以色列遭受經濟打擊。

以色列時報引述以國Hapoalim銀行的初步預估報導,以色列與哈瑪斯之間的戰爭成本估計至少為270億新謝克爾(大約68億美元)。其中計入以國徵召30萬名預備役士兵、修復基礎設施和住房、重建部分軍事單位、預期漫長戰事所需裝備,以及傷殘士兵康復和陣亡戰士家屬撫卹的多年費用。

截至目前,很難判斷戰爭的發展,但軍事行動需要財力支援不言可喻,有財政赤字的以色列可能必須在高利率環境下借入更多資金,也可能提高稅收,從而給經濟帶來壓力。