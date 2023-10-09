NGO：越南特工疑嘗試駭入多國官員手機 包括蔡英文

非政府組織（NGO）「國際特赦組織」今天表示，越南 特工疑似利用在歐洲聯盟（EU）開發的間諜 軟體攻擊全球各地官員、公民組織和記者，蔡英文總統也名列攻擊目標之一。

法新社報導，國際特赦組織（Amnesty International）在今天發布的報告中詳述社群平台X上一個與越南當局有關的帳號，如何利用名為「掠奪者」（Predator）的惡意軟體嘗試駭入數十名個人或機構的手機，攻擊對象包括在海外的越南記者、歐盟與美國的官員以及蔡英文。

國際特赦組織與媒體機構和資安專家合作調查「掠奪者」軟體。這款軟體由一群總部分散在歐洲各地的公司販售，這些公司在法國和以色列 有合作夥伴。

「掠奪者」與2021年引發全球醜聞、由以色列公司NSO開發的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體類似，會對受感染的手機控制其攝影機和麥克風，使其變成一個隨身監視監聽器。

相關消息最早由法國媒體Mediapart上週披露，根據他們與德國明鏡周刊（Der Spiegel）所做的聯合調查，「掠奪者」已出售給包括埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國和巴基斯坦等國政府。

報導還說，早在2021年，一名埃及運動人士和一名希臘記者的手機也被發現植入這款惡意軟體。

國際特赦組織表示，這種監控技術顯然侵犯人權，且歐盟在相關技術的監管工作上「完全失職」。

根據Mediapart和國際特赦組織的說法，越南公安部的某人在2020年以560萬歐元（約590萬美元）價格購買了「掠奪者」軟體。

調查發現，「越南當局的特工或他們的代理人，可能就是間諜軟體活動的幕後黑手」。

國際特赦組織指出，今年2月至6月間，共有50多名個人和機構成為「掠奪者」攻擊行動的目標，但目前尚不清楚是否有任何目標成功被駭入。

國際特赦組織的報告指出，「掠奪者」軟體最初是由一間名為Cytrox的北馬其頓（North Macedonia）公司開發，最後由Intellexa集團進行銷售。

國際特赦組織形容Intellexa是一個「由一群互有關係的公司組成且不斷變化的複雜團體」，由一名以色列退役軍人創立，在愛爾蘭註冊。

Intellexa後來又與法國傘型組織Nexa結盟販售「掠奪者」，明鏡周刊稱他們的生意很可能是「歐洲最神秘且最具危險性的事業之一」。

今年7月，美國將Cytrox和Intellexa列入黑名單，並警告「掠奪者」軟體「正威脅到全球個人與組織的隱私和安全」。