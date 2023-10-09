遭哈瑪斯擄走刺青師 倡導和平拒服兵役 母泣尋女兒下落

德籍以色列裔刺青師莎妮‧盧克的母親拿著她的照片，請求有人告知她女兒的下落。(截自X平台)

在以色列 長大、持有德國 護照的的以色列裔30歲刺青師莎妮‧盧克(Shani Louk)，於和平音樂會中遭哈瑪斯 民兵擄走，並被剝掉衣服在小貨車後方遊街示眾、被吐口水，她的母親8日發布一段影片，請求有人告知她女兒的下落。

盧克的母親瑞卡塔‧盧克(Ricarda Louk)拿著女兒的照片，對著鏡頭說：「我的女兒莎妮‧妮可‧盧克是一名德國公民，她在以色列南部被哈瑪斯民兵擄走了。」

「我在影片中看到我女兒昏迷不醒地倒在巴勒斯坦人的車子裡……我求求大家，請幫忙我們，或給我們任何有關莎妮的消息。」

影片來源：YouTube ABC News

盧克的姑姑告訴德國明鏡周刊，盧克是一名和平倡導者，她出於自覺拒絕服以色列兵役；在以色列，所有男女都有服兵役的義務，但盧克因為具有德國國籍得以豁免。

由於盧克在影片中看起來已無知覺，且一條大腿呈現不自然角度，許多人認為盧克已遭遇不測。

盧克的母親稍後也接受了CNN的訪問，她說，周六早上約6時看到哈瑪斯突襲的新聞後，她馬上打電話給女兒莎妮，莎妮告訴她自己在一場音樂會中，她感到驚慌，並說自己會盡快搭車離開現場。

至此她們就失去了聯繫，莎妮的電話再也無人接聽，數小時之後，她們在社群媒體上看到了躺在貨車上的莎妮。

盧克的母親說，那在之後，在加薩走廊有人多次試圖刷莎妮的信用卡。

影片來源：YouTube CNN