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白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

英相與以國總理通話 願提供安全及任何其他支援

中央倫敦8日專電
英國首相蘇納克重申英國將堅定明確與以色列一同對抗恐怖行動，提供以方所需「任何支援」。（美聯社）
英國首相蘇納克重申英國將堅定明確與以色列一同對抗恐怖行動，提供以方所需「任何支援」。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」昨天展開對以色列的攻擊後，英國首相蘇納克今天下午與以國總理內唐亞胡通話，重申英國將堅定明確與以色列一同對抗恐怖行動，提供以方所需「任何支援」。

英國首相府一名發言人表示，蘇納克（Rishi Sunak）向內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說明英方正採取哪些外交行動，以確保全球口徑一致反對以色列遭遇的駭人攻擊。蘇納克並向內唐亞胡強調，將致力確保英國境內的猶太社群安全。

蘇納克告訴媒體，英國將「竭盡所能」提供以方協助，「恐怖主義不會獲勝」。

他指出，在支持以色列自我防衛的權利方面，英國長期以來是以色列最強健盟友之一。事實上，英國向以色列供應的裝備種類可見於過去36個小時期間，以方對哈瑪斯（Hamas）採取的自我防衛行動。

蘇納克強調，英國將「繼續」盡己所能協助以方，無論是提供外交或安全支援。

有伊朗撐腰的哈瑪斯昨天早上自加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動突襲，發射數千枚火箭並潛入以國境內挾持逾百名軍民人質，以色列政府正式對哈瑪斯宣戰。

據以色列媒體援引衛生官員說法報導，以方已有超過700人死亡。加薩衛生單位評估，目前約370名巴勒斯坦人死亡。在同樣受伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）今天加入哈瑪斯對以色列的攻擊後，各方傷亡人數恐將隨戰事擴大持續增加。

哈瑪斯和真主黨都名列英國政府恐怖主義組織列管清單。英國廣播公司（BBC）近日因未在報導全面稱哈瑪斯成員為「恐怖主義分子」，遭部分人士批評。

外交大臣柯維立（James Cleverly）昨天在前身為推特（Twitter）的X平台上發文指出，哈瑪斯不是「戰士」（fighters），也不是「好戰分子」（militants），而是「恐怖主義分子」（terrorists），沒有其他字眼可用以描述針對平民發動恐怖主義攻擊的凶殘。

蘇納克、柯維立和國防大臣夏普斯（Grant Shapps）等內閣官員皆發文表達支持以色列自我防衛的權利。

不過，包括倫敦、曼徹斯特（Manchester）等城市昨天和今天都出現支持巴勒斯坦的集會活動，英國警方已加強巡邏戒備。內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）今天表示，她預期警方將「充分運用法律力量」，應對任何支持或同情哈瑪斯的行動。

最大在野黨工黨近日在利物浦（Liverpool）舉行年會，影子外交大臣、工黨籍國會下議院議員拉米（David Lammy）今天在一場對外政策相關演說提到，明確表達支持以色列的自我防衛權利，以及提醒大眾哈瑪斯是遭列管的恐怖主義組織很重要，但以色列的回應同時需「符合比例原則」、具針對性，且在國際法容許範圍內。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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