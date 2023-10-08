柬埔寨留學生以巴衝突中身亡 官方譴責恐怖行為

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天表示，一名在以色列留學的柬埔寨學生死亡，柬國對此深感遺憾。（Getty Images）

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 7日對以色列 發動突襲，一名柬埔寨留學生身亡。柬國今天表示，譴責任何形式的暴力和恐怖分子行為，呼籲衝突各方避免局勢惡化和實現停火。

哈瑪斯（Hamas）7日派槍手滲透到數個以色列城鎮發動攻擊並向以國發射數千枚火箭。以色列國防軍（IDF）今天連續第2天空襲加薩 走廊（Gaza Strip）哈瑪斯據點進行還擊。截至目前，以色列方面至少有300人喪命，加薩走廊死亡數也超越300人。

綜合柬埔寨媒體報導，柬國政府今天證實一名在以色列留學的柬埔寨學生在以巴7日的衝突中不幸身亡。柬埔寨表示，約有450名柬埔寨學生在以色列留學，柬國外交部已聯絡上大部分學生，密切關注他們的安全。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天表示，一名在以色列留學的柬埔寨學生死亡，柬國對此深感遺憾。柬埔寨高度關注以巴局勢升級，在新一輪衝突發生後不久，柬埔寨外交部和安全部門立即與以色列政府聯絡。

柬埔寨外交部今天也對以巴大規模衝突事件發表聲明，呼籲各方行使最大的克制，避免局勢進一步惡化和尋求停火，把保護平民性命和維護國際人道法置於首要位置。柬埔寨並譴責一切形式的暴力和恐怖主義分子行為。

柬埔寨呼籲國際社會加倍努力，推動展開有意義的對話和協商，致力一個公平和持久的和平。「各方應就衝突癥結進行建設性會談，尋求彼此能夠接受的解決方案。」