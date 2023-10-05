我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾有3屍躺1年 南加爾灣凶宅 近200萬求售

關注非農就業報告 股指全面微幅收跌

賺贏上班族？馬國乞丐布袋裝滿紙鈔 網驚呆：想轉行了

聯合新聞網／即時報導
一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入。（取材自社群平台X「MYNEWSHUB」）
一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入。（取材自社群平台X「MYNEWSHUB」）

乞討的收入能超過上班族？馬來西亞日前流出一段疑似監視器畫面，一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入，影片曝光後立刻引發熱議，不少網友都被乞丐的可觀收入嚇傻。

根據「中國報」報導，近日社群媒體上流傳著一段影片，畫面中只見一名乞丐盤坐在角落，不疾不徐地打開舊布包，除了拿出受贈的食物，他還掏出了許多不同數額的鈔票，包括1令吉（約0.2美元）、5令吉（約1美元）、10令吉（約2美元）等，接著便開始結算當日收入，儘管面額不大，但一疊又一疊紙鈔累積下來，收入仍然可觀。

乞丐「數錢數到手軟」的影片流出後，引發不少討論。有鄉民開玩笑留言，「想轉行了」、「借個100元吧」、「他一天的收入比我們這些領薪水的上班族還多」、「看起來比我們還有錢」。

還有許多網友不認同行乞的行為，紛紛表示，「他四肢健全其實可以選擇去工作」、「馬來西亞人民很慷慨，但他看起來好手好腳」、「所以我才不捐錢給乞丐，寧可支持那些賣餅乾的辛苦人」、「如果說這個人的收入比我們多你信嗎？他們還有人住在豪華飯店」、「這就是為什麼我不相信在路邊乞討的人」。

不過，也有部分網友持相反意見，「我不認為他有什麼問題」、「恭喜他，只證明他很努力贏得人們的同情」、「那都是別人自願捐給他的」。

社群媒體

上一則

前線膠著、美援動搖 越戰恐在烏克蘭重演

延伸閱讀

馬來西亞霾害空汙加劇 直指印尼野火是元凶

馬來西亞霾害空汙加劇 直指印尼野火是元凶
水淹紐約╱Uber、 Lyft漲價 有人到機場花200元

水淹紐約╱Uber、 Lyft漲價 有人到機場花200元
布魯克林到甘迺迪機場要200元 Uber、 Lyft淹水漲價惹怨

布魯克林到甘迺迪機場要200元 Uber、 Lyft淹水漲價惹怨
返崗+開學 紐約部分地鐵站客流量超疫前

返崗+開學 紐約部分地鐵站客流量超疫前

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

2023-10-01 11:05

超人氣

更多 >
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
中國自駕車在美幾不設限 惹議

中國自駕車在美幾不設限 惹議