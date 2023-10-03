我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法持槍、不實陳述聯邦起訴 杭特拜登辯稱無罪

泰國曼谷購物中心槍擊案 中國人1死1傷

假裝在說中文 路人側目…非洲小夥TikTok爆紅

世界新聞網何卓賢／即時報導
非洲小夥街頭整蠱影片引來百萬點擊，片中他假裝自己在說中文。(截取自TikTok)
非洲小夥街頭整蠱影片引來百萬點擊，片中他假裝自己在說中文。(截取自TikTok)

非洲奈及利亞的一個TikTok博主近日憑藉一系列街頭整蠱影片爆紅，片中他在街頭假裝講電話，操著一口假裝是中文的口音，實則在胡言亂語，騙過了當地路人，以為他真的會講中文。

這位博主叫做Ejikeme Chukwuebuka，在短影音分享平台TikTok上的用戶名叫@milano_smith，雖然他在五月份才開始做內容創作，但是至今已經積累了將近8萬粉絲，最爆紅的影片有幾百萬點擊量。

@milano_smith

Fake China language prank #prank #chinalanguge #chineseprankprank #prankster

♬ original sound - milanosmith

在許多影片之中，假裝在講電話的Ejikeme Chukwuebuka先用一句「你好嗎」吸引路人的目光，讓人家以為他真的會講中文，緊接著他使用聽似中文的口音開始胡說八道，帶著快節奏的語速跟時而激動的情緒，讓路人紛紛好奇的看向他，被他吸引。

@milano_smith

Replying to @BEARD🤪 GUY 🇺🇬 Fake China language prank #prank #chinalanguge #chineseprankprank #prankster

♬ original sound - milanosmith

在接受NextShark訪問的時候，這位非洲小夥表示，自己收到了許多網友積極的評價，但是他本人其實不會中文，只懂一點點最基本的中文，但是自己很喜歡中文這門語言，也很愛看中文電影。記者問到，用一門自己不會的外語來拍整蠱影片，不怕被說種族歧視嗎？他回應爭議時表示，目前還沒有收到這一類的評論，而且他自己很尊重中文社群，沒有要取笑中文的意思。

種族歧視 TikTok

上一則

泰國曼谷購物中心槍擊案 中國人1死1傷

下一則

曼谷購物中心槍擊案2死5傷 青少年嫌犯精神狀態混亂

延伸閱讀

傳TikTok母公司向美國員工回購股份 公司估值降26%

傳TikTok母公司向美國員工回購股份 公司估值降26%
「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了
WSJ：TikTok恐非獨立營運 中國母公司調高管赴美掀憂

WSJ：TikTok恐非獨立營運 中國母公司調高管赴美掀憂
歐盟假新聞報告 移除大量俄文宣

歐盟假新聞報告 移除大量俄文宣

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
示意圖。ingimage

4歲女童溺水亡…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀

2023-09-26 17:37
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

2023-10-01 11:05
印度網路出現一支監視器拍攝的短片，可見到一名少女遭到性侵後在街上走來走去尋求幫助。(擷自Twitter@Akshithaa_)

遭性侵少女挨家挨戶求助卻遭拒 引爆印度民眾怒火

2023-09-28 12:42

超人氣

更多 >
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
紐約新鮮草原華人家 中秋節被闖空門 屋主：做夢也想不到

紐約新鮮草原華人家 中秋節被闖空門 屋主：做夢也想不到