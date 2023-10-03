假裝在說中文 路人側目…非洲小夥TikTok爆紅

非洲小夥街頭整蠱影片引來百萬點擊，片中他假裝自己在說中文。(截取自TikTok)

非洲奈及利亞的一個TikTok 博主近日憑藉一系列街頭整蠱影片爆紅，片中他在街頭假裝講電話，操著一口假裝是中文的口音，實則在胡言亂語，騙過了當地路人，以為他真的會講中文。

這位博主叫做Ejikeme Chukwuebuka，在短影音分享平台TikTok上的用戶名叫@milano_smith，雖然他在五月份才開始做內容創作，但是至今已經積累了將近8萬粉絲，最爆紅的影片有幾百萬點擊量。

在許多影片之中，假裝在講電話的Ejikeme Chukwuebuka先用一句「你好嗎」吸引路人的目光，讓人家以為他真的會講中文，緊接著他使用聽似中文的口音開始胡說八道，帶著快節奏的語速跟時而激動的情緒，讓路人紛紛好奇的看向他，被他吸引。

在接受NextShark訪問的時候，這位非洲小夥表示，自己收到了許多網友積極的評價，但是他本人其實不會中文，只懂一點點最基本的中文，但是自己很喜歡中文這門語言，也很愛看中文電影。記者問到，用一門自己不會的外語來拍整蠱影片，不怕被說種族歧視 嗎？他回應爭議時表示，目前還沒有收到這一類的評論，而且他自己很尊重中文社群，沒有要取笑中文的意思。