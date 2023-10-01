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澳洲熱浪來襲恐招野火 新南威爾斯州發布禁火令

中央社／雪梨1日綜合外電報導
澳洲東南部今天熱浪來襲，升高森林大火的風險。（路透）
澳洲東南部今天熱浪來襲，升高森林大火的風險。（路透）

澳洲東南部今天熱浪來襲，升高森林大火的風險，當局因此對新南威爾斯州（New South Wales）大片地區發布禁火令。

路透報導，澳洲氣象局表示，部分地區氣溫將比平均氣溫高出多達攝氏12度；而新南威爾斯州首府雪梨（Sydney）的氣溫將達攝氏36度。

根據預報資料，雪梨的金斯福德史密斯機場（Kingsford Smith Airport）今天上午10時（格林威治標準時間9月30日晚間11時）氣溫已達攝氏28度，比9月份平均最高溫高出5度多。

澳洲氣象局近期已宣布聖嬰現象報到，恐引發野火、氣旋與乾旱等極端天氣事件。

新南威爾斯州急難救助廳廳長狄布（Jihad Dib）表示，「炙熱」高溫影響下，未來一週發生森林大火的風險升高。

狄布宣布森林火災危險期正式開始，他說：「天氣不僅炎熱，而且乾燥、多風，這些條件加總起來，恐引發禍不單行的極端狀況。」

消防部門今天針對新南威爾斯州部分地區發布了9項全面禁火令，以降低野火發生的可能性。

與2019-2020年災難性「黑色夏季」（Black Summer）森林大火相比，澳洲過去兩個野火季較為平靜；黑色夏季大火造成33人喪生，摧毀土地面積相當於土耳其國土一般大小。

澳洲 高溫 土耳其

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