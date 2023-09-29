緊張升級 白宮警告：塞爾維亞軍隊在科索沃邊境大規模集結

北約已授權增加部隊駐紮科索沃，以解決當前緊張局勢。(路透)

白宮29日表示，發現塞爾維亞軍隊在科索沃邊境大規模集結，敦促塞爾維亞撤出部隊，以避免破壞局勢穩定。

駐科索沃的北約 維和部隊已得到英國軍隊增援，拜登 政府表示正在與盟國協商，以確保駐科索沃軍隊的勢力與「與威脅相當」。

國家安全委員會發言人柯比29日表示，正在監視塞爾維亞在科索沃邊境的大規模軍事部署，其中包括前所未有的先進塞爾維亞火砲、戰車和機械化步兵部隊的部署，同時也呼籲塞爾維亞從邊境撤軍並緩解緊張局勢。

國家安全顧問蘇利文致電科索沃總理庫提（Albin Kurti）討論局勢升級問題，國務卿布林肯則與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）通話，呼籲立即緩和局勢以及恢復之前與科索沃關係正常化的協議。

科索沃政府指控，24日約30名塞爾維亞裔 武裝槍手在科索沃北部村莊的一間修道院向警方開槍，並導致一名員警死亡，兩國關係再陷緊張。

北約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日表示，他已「授權增加部隊，以解決當前局勢」。目前約有4500名士兵駐紮在科索沃。

英國國防部表示，已經為北約駐科索沃維和部隊（Kfor）提供由500至650名士兵組成的一個營。該營最近已抵達該科索沃，將進行長期規劃的演習。