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路透：和碩印度iPhone廠火災停工3天 可能還會更久

中央社清奈26日綜合外電報導
和碩在印度唯一工廠24日發生火災。圖為清奈一處iPhone零售商。（歐新社）
和碩在印度唯一工廠24日發生火災。圖為清奈一處iPhone零售商。（歐新社）

路透社引述消息人士報導，和碩在印度唯一工廠24日發生火災後，因當局仍在調查事故原因，停產預計延長至27日，且可能還會持續更久。這座工廠專門組裝蘋果公司的iPhone手機。

和碩工廠位於印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）大城清奈（Chennai）附近的琴格爾帕圖（Chengalpattu）地區。和碩昨天發布聲明表示，這座工廠24日晚間發生小型配電盤意外，情況已獲得控制，未造成人員或財產損傷，也對和碩財務及營運無重大影響。

不過路透社先前已報導，和碩取消了這座工廠昨天和今天的所有組裝輪班。4名聽取過相關簡報的人士今天透露，產線明天也不太可能恢復運作。

其中一人指出，廠內受損部分正在進行修復，最壞情況停工可能持續這一整周。

其中另一名消息人士說，事故發生後，蘋果公司（Apple Inc.）的代表與和碩一同處理情況。第5名消息人士表示，和碩已聘請獨立勘測員來評估災損。

蘋果和和碩皆未回覆路透社的置評請求。

這是美國科技業巨擘蘋果在印度的供應商最新一起生產中斷事件。蘋果正在當地迅速擴展iPhone和其他產品的製造工作，以供應印度和海外市場。和碩印度廠占蘋果在印度iPhone產量的10%。

印度 iPhone Apple

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