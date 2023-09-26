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歐盟公布假新聞報告 谷歌、TikTok移除大量俄文宣

中央社布魯塞爾26日專電
歐盟執委會今天公開谷歌、Meta、微軟和TikTok四大網路平台提交的不實資訊因應報告。（路透）
歐盟執委會今天公開谷歌、Meta、微軟和TikTok四大網路平台提交的不實資訊因應報告。（路透）

歐盟執委會今天公開谷歌、Meta、微軟和TikTok四大網路平台提交的不實資訊因應報告，包括谷歌旗下YouTube在1至4月發現逾400個頻道與俄國政府有連繫、TikTok移除了211則與俄烏戰爭相關的不實影片等。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管價值和政策透明的副主席喬霍瓦（Vera Jourova）今天舉行記者會作出前述發布。這是基於去年6月執委會與數十家網路平台、廣告業者簽署「2022年因應假資訊強化行為守則」（2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation）下的第一波報告。

喬霍瓦表示，目前執委會應對不實資訊有兩大焦點，即俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭，以及即將到來的多個歐盟成員國及歐洲議會（European Parliament）大選。

以俄烏戰爭議題而言，谷歌（Google）的報告顯示，除了旗下影音平台YouTube在今年1至4月有超過400個談論此戰爭的頻道被發現與俄國政府外宣單位連結，谷歌網站也移除了近300個來自俄國政府資助網站的文宣廣告。

臉書（Facebook）母公司Meta則向歐盟報告，該公司已擴大與26個事實查核機構合作，以涵蓋歐盟的22個官方語言，包括捷克語和斯洛伐克語。

中國抖音的海外版TikTok也報告其在事實查核上的努力，包括已能覆蓋俄語、白俄、烏克蘭語和17個歐盟官方語言的查核，並與路透社合作。TikTok因此查核了與俄烏戰相關的832則影片，並移除其中211則。

喬霍瓦提醒，俄羅斯的假新聞宣傳在網路平台依然十分活躍，因此她要求各大網路平台不能只當作例行公事，而需投入更多資源應對。她並提到今天將與生成式AI的領先平台ChatGPT負責人見面，也會請他們加強AI生成內容的事實查核。

有記者問到未來2個月即將舉行的斯洛伐克和波蘭選舉，喬霍瓦說，以俄國操作資訊而言，斯洛伐克和波蘭的差別在於俄國宣傳是否能深入人心，因前者已被選擇為培養相信俄國文宣的沃土，波蘭則對俄國資訊戰較有抵抗力。

她強調「選舉是（應對假新聞的）壓力測試，不實資訊透過大量操作可能改變選舉結果」，執委會要求谷歌和臉書等大平台必須做更多事實查核工作。

此外，已改名X的推特（Twitter）在馬斯克（Elon Musk）入主後便不參與簽署前述行為守則，喬霍瓦對此表示，執委會曾做過X與其他平台的不實資訊量比較，「經比較後證明，參與歐盟的行為守則機制是有效的。」

她也重申X就算不簽署自願性的行為守則，但歐盟「數位服務法」（Digital Services Act ）已實施，X也「必須遵守硬法律所賦予的義務，我們會看著你。」

根據前述守則，參與簽署的網路企業每半年需提交報告，因每家報告動輒上百頁，執委會花了一段時間消化後，今天第一波報告全部上線，可在歐盟執委會為此守則設立的透明資訊中心（Transparency Centre）網站查閱。

歐盟 俄國 谷歌

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