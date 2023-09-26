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柯南配音員聲音被AI偷走 假翻唱曲瘋傳卻無法可管

中央社東京26日專電
日本動畫「名偵探柯南」主角柯南的聲優（配音員）高山南就被AI「盜取」，在社群網路瘋傳她翻唱的歌曲，實際上卻是AI的傑作。圖為示意圖。（中新社）
日本動畫「名偵探柯南」主角柯南的聲優（配音員）高山南就被AI「盜取」，在社群網路瘋傳她翻唱的歌曲，實際上卻是AI的傑作。圖為示意圖。（中新社）

人工智慧AI）愈來愈進步，但也引發相關智慧財產權問題。日本動畫「名偵探柯南」主角柯南的聲優（配音員）高山南就被AI「盜取」，在社群網路瘋傳她翻唱的歌曲，實際上卻是AI的傑作，經紀公司雖然氣憤困擾，卻也無法可管。

「讀賣新聞」報導，這些聲優的聲音在未經同意的情況下被使用，被人工智慧學習後，模仿他們翻唱歌曲或朗讀文章等，類似情況愈來愈多。專家表示，為了保護智財權與防止濫用，必須對AI使用制定規範。

今年7月，TikTok上出現「柯南替我翻唱了歌曲」的發文，影片中是柯南的「聲音」，但唱的卻是和動漫完全無關的流行歌曲，其實是投稿者利用AI製作的作品。

柯南的角色由聲優高山南配音，評論欄中有人留言說，「好像是高山本人在唱歌」。高山所屬的經紀公司81 Produce表示，並沒有授權給對方使用高山南的聲音。

經紀公司常務董事百田英生表示，「我們對此無能為力，感到非常困擾」。他並表示，「擔心未來AI聲音會在未經同意下，擅自被利用在電影、動畫的配音。對於AI的使用，業界必須制定相關規則」。

旗下有多名聲優的Kenproduction同樣有藝人聲音被擅自使用的情況。代表董事內海賢太郎表示，「針對AI聲音的使用目前毫無規範，如果發展成被用來說髒話之類的話，就真的很困擾了」。

生成式AI只需要短時間就能夠學習特定人物的聲音，並模仿得惟妙惟肖。還有一種「AI變聲系統」可以改變聲線，化身為其他人的聲音，真假難辨。

AI的聲音變造在海外也引發爭議。今年初，AI新創公司ElevenLabs坦承自家語音合成工具可被用於「惡意用途」，有用戶發布透過「深偽技術」（Deepfake）合成的語音，假冒英國女星艾瑪華森（Emma Watson）朗讀希特勒自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）。

而有巨大聲優產業的日本，人工智慧帶來的危機感更加強烈。日本著作權法30條之4規定，AI可以在沒有授權的情況下，對有著作權的作品進行學習，也可以學習動畫或電影的台詞，並不違法。當年修法原本是為了促進人工智慧產業發展，卻帶來副作用。

日本俳優連合（演員工會）今年6月表示，「AI容易鼓勵模仿與盜用，恐侵害職場領域」，呼籲對著作權法30條之4再次修法，要求AI在學習之前必須獲得著作權者的同意。

AI 人工智慧 日本

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