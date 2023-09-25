我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重量級參議員葛理漢 恐面臨保守派同僚挑戰

胡錫進告訴紐時 美台不要逼中國朝武統台灣方向走

傳神學士與華為合作 喀布爾等地安裝大量攝影機監控

中央社喀布爾25日綜合外電報導
圖為去年4月神學士武裝分子在阿富汗喀布爾站崗，等待接收中國援助的米。（路透）
圖為去年4月神學士武裝分子在阿富汗喀布爾站崗，等待接收中國援助的米。（路透）

阿富汗內政部發言人向路透證實，神學士政權（或譯塔利班）計畫增購數千支攝影機，以設立橫跨首都喀布爾等地的大規模監控網路，且上月已就相關計畫與中國電信設備製造商華為展開接洽。

路透報導，據該名發言人，神學士當局宣布，這項監控計畫旨在恢復安全，並打擊曾聲稱對阿富汗多個城市發動重大攻擊的極端組織「伊斯蘭國」（IS），當局先前已與華為就潛在合作進行磋商。

防範國際激進組織（包括伊斯蘭國）發動攻擊，是神學士與美國和中國等外國互動的核心議題。但部分分析人士質疑現金短缺的神學士是否有能力為監控計畫提供資金，人權組織也擔心監控系統會被用來打壓異議。

神學士設立大規模監控網路，可能涉及重新利用美國2021年撤軍前制定的相關計畫。此前，關於神學士打算如何擴張並管理大規模監控計畫，包括他們如何取得美國版計畫細節，皆無相關報導。

神學士內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）告訴路透，攝影機的大規模部署將集中在喀布爾（Kabul）等地的各個「重要地點」，這是新安全戰略的一部分，該戰略將需要4年時間才能全面實施。

他說，「我們現在正在繪製喀布爾安全地圖，這項工作交由安全專家完成，且需要花費大量時間。我們已經有2張地圖，一張是美國為前政府所製作，另一張是土耳其製作的。」他並未說明土耳其是在何時製作這張地圖。

卡尼指出，神學士8月與華為進行了「簡單交談」，但尚未達成任何合約或敲定任何確切計畫。

彭博（Bloomberg News）8月引述消息人士說法報導，華為已與神學士就安裝監控系統合約達成「口頭協議」。華為9月則告訴路透，雙方會議期間「並未討論任何計畫」。

根據神學士的說法，目前喀布爾和其他城市設有超過6萬2000支攝影機，由中央控制室負責監控。據阿富汗前政府，喀布爾監控系統的最後一次重大更新是在2008年，當時政府在安全方面嚴重仰賴西方領導的國際部隊。

2021年1月，當北大西洋公約組織（NATO）領導的多國部隊逐漸開始撤軍時，阿富汗時任副總統沙雷（Amrullah Saleh）曾表示，政府將對喀布爾的攝影監控系統進行大規模升級。當時他告訴記者，這項斥資1億美元的計畫已得到北約支持。

沙雷本月對路透表示，神學士現有計畫與「我們在2021年初的安排不同」，且2021年計畫的「基礎設施」已被摧毀。

目前尚不清楚沙雷所說的計畫，與神學士已取得的計畫是否類似。

美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）阿富汗問題專家施羅登（Jonathan Schroden）表示，監控系統「對神學士很有用，因為它的用途是阻止伊斯蘭國等組織…攻擊神學士成員或喀布爾政府官員。」

國際特赦組織（Amnesty International）的馬穆迪（Matt Mahmoudi）則說，以「國家安全」為幌子裝設大規模監控系統，將「為神學士持續推行侵犯基本人權的嚴厲政策奠定範例」。

另外，分析人士認為，這項監控計畫也將面臨實際挑戰，因為阿富汗每天都會斷斷續續停電，這意味連接到中央電網的攝影機不太可能提供穩定訊號。據國有電力供應商，只有40%的阿富汗人有電可用。

神學士 喀布爾 阿富汗

上一則

澤倫斯基：美國M1艾布蘭戰車已交付烏克蘭軍隊

延伸閱讀

華為商用5.5G全套網路設備 明年推出

華為商用5.5G全套網路設備 明年推出
華為突破美封鎖 旗下海思出貨監控攝影機晶片 美存疑

華為突破美封鎖 旗下海思出貨監控攝影機晶片 美存疑
衝著美國？孟晚舟：華為全面智能化 為世界構建「第二選擇」

衝著美國？孟晚舟：華為全面智能化 為世界構建「第二選擇」
聯合國：神學士侵害拘留者人權逾1600件 18人監禁中身亡

聯合國：神學士侵害拘留者人權逾1600件 18人監禁中身亡

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里
經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補
美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球

美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球