亞美尼亞總理示意 將大幅改變偏重俄國的外交政策

俄羅斯拒絕涉入納卡區最新衝突後，亞美尼亞總理帕辛揚示意將大幅改變偏重俄國的外交政策走向。(路透)

俄羅斯 拒絕涉入納卡區最新衝突後，亞美尼亞總理帕辛揚今天示意將大幅改變偏重俄國的外交政策走向，還說亞美尼亞應加入已對俄國總統普亭 下達逮捕令的國際刑事法院（ICC）。

法新社報導，帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天發表重大電視演說時告訴國人，亞美尼亞這個前蘇聯加盟共和國目前所處的外國安全聯盟「沒有效果」且「不足以勝任」。

他還說亞美尼亞應該加入ICC，而ICC已因普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的作為，對他下達逮捕令。

帕辛揚表示：「談到保護我國安全及亞美尼亞的國家利益，亞美尼亞當前參與的外部安全體系沒有效果。」

亞塞拜然幾天前發動閃電攻勢，徹底奪下納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的控制權，逼迫這個區域內的亞美尼亞裔 分離主義者求和。

自蘇聯解體以來，高加索地區基督徒與穆斯林之間的衝突已斷斷續續維持30年，如今亞美尼亞裔分離主義者投降，可能象徵衝突告終。

亞美尼亞是集體安全公約組織（CSTO）成員國，這個組織由6個前蘇聯國家組成，並由俄羅斯主導。

該組織承諾保護受到攻擊的成員國，但俄羅斯正深陷烏克蘭戰爭的泥淖之中，在國際舞台上也愈來愈孤立。

俄羅斯主張，就連亞美尼亞當局自己都承認納卡區屬於亞塞拜然，並拒絕向亞美尼亞提供援助。