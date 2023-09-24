調查：全球近4成青年願支持強人或軍事統治 民主警訊

圖為9月15日國際民主日，印度街頭有人拿著社會改革家安貝德卡(Bhimrao Ramji Ambedkar)的照片。(歐新社)

開放社會基金會（OSF）一項涵蓋30國逾55億人口的民調 結果顯示，與其他年齡層相較，18至35歲對民主治理的支持度偏低，近4成願支持強人或軍事統治，這對全球民主是項警訊。

OSF向中央社分析，全球約一半人口為30歲以下，18至35歲這個年齡層受世界各國近年遭遇多項危機衝擊最大，「民主」對他們的吸引力減少不令人意外。

OSF指出，調查顯示，即便在較富裕的民主國家，有高比例的年輕受訪者過去一年連養活自己都不容易。此外，民主國家政府未能在年輕選民最關切的議題展現足夠實績，包括提升生活水準、減少不平等、應對氣候變遷。

自1990年代起在各國資助非政府組織和倡議人士，以推進自由、民主等價值的「開放社會基金會」今年5月18日至7月21日在30個國家調查民意，受訪者共計3萬6344人。OSF創辦人為出身匈牙利的億萬富豪索羅斯（George Soros）。

這30國是美國、英國、法國、德國、義大利、波蘭、烏克蘭 、俄羅斯 、土耳其、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、日本、中國、馬來西亞、阿根廷、孟加拉、巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、突尼西亞、埃及、衣索比亞、迦納、塞內加爾、肯亞、奈及利亞、南非。

OSF指出，選擇調查實施國家時，考量的主要因素包括地理分布、政治光譜，以及國民收入水準差異，並納入較多的中低所得國家，調查對象為至少1000名18歲以上具統計代表性的民眾。

中等所得國家占世界人口多數，且中低所得國家人口多於中高所得國家。世界銀行（World Bank）資料顯示，全球人口約75%分布於中等所得國家。

OSF分析民調結果表示，儘管高達86%各國民眾寧願生活在民主國家、且僅約20%民眾相信集權國家能更有效達成「民之所欲」，在18至35歲年齡族群中，僅57%同意民主政體優於其他任何政體，且分別有42%和35%認為軍事統治和強人統治可以是好選項。

在18至35歲、36至55歲，以及56歲以上這3個年齡族群，18至35歲對軍事或強人統治的好感最高，56歲以上則最低。在56歲以上這個年齡族群，僅分別約20%和26%民眾願意接受軍事統治和強人統治。

有意思的是，在領土完全位於歐洲的OSF民調實施國家中，排除烏克蘭，法國是唯一「同意」（34%）強人統治可以是好選項的占比高於「不同意」（31%）的國家。

至於烏克蘭，則分別有40%和41%民眾願意支持軍事統治和強人統治。OSF指出，這與烏克蘭正抵抗俄羅斯侵略、烏克蘭民眾高度支持本國武裝部隊有關。

開放社會基金會於12日發布民調分析報告，並宣布將每年發布「開放社會晴雨表」（Open Society Barometer），追蹤30國的民意動態，是針對民主治理最大規模跨國民調之一。