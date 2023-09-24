我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

與母吵架 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

調查：全球近4成青年願支持強人或軍事統治 民主警訊

中央社倫敦23日專電
圖為9月15日國際民主日，印度街頭有人拿著社會改革家安貝德卡(Bhimrao Ramji Ambedkar)的照片。(歐新社)
圖為9月15日國際民主日，印度街頭有人拿著社會改革家安貝德卡(Bhimrao Ramji Ambedkar)的照片。(歐新社)

開放社會基金會（OSF）一項涵蓋30國逾55億人口的民調結果顯示，與其他年齡層相較，18至35歲對民主治理的支持度偏低，近4成願支持強人或軍事統治，這對全球民主是項警訊。

OSF向中央社分析，全球約一半人口為30歲以下，18至35歲這個年齡層受世界各國近年遭遇多項危機衝擊最大，「民主」對他們的吸引力減少不令人意外。

OSF指出，調查顯示，即便在較富裕的民主國家，有高比例的年輕受訪者過去一年連養活自己都不容易。此外，民主國家政府未能在年輕選民最關切的議題展現足夠實績，包括提升生活水準、減少不平等、應對氣候變遷。

自1990年代起在各國資助非政府組織和倡議人士，以推進自由、民主等價值的「開放社會基金會」今年5月18日至7月21日在30個國家調查民意，受訪者共計3萬6344人。OSF創辦人為出身匈牙利的億萬富豪索羅斯（George Soros）。

這30國是美國、英國、法國、德國、義大利、波蘭、烏克蘭俄羅斯、土耳其、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、日本、中國、馬來西亞、阿根廷、孟加拉、巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、突尼西亞、埃及、衣索比亞、迦納、塞內加爾、肯亞、奈及利亞、南非。

OSF指出，選擇調查實施國家時，考量的主要因素包括地理分布、政治光譜，以及國民收入水準差異，並納入較多的中低所得國家，調查對象為至少1000名18歲以上具統計代表性的民眾。

中等所得國家占世界人口多數，且中低所得國家人口多於中高所得國家。世界銀行（World Bank）資料顯示，全球人口約75%分布於中等所得國家。

OSF分析民調結果表示，儘管高達86%各國民眾寧願生活在民主國家、且僅約20%民眾相信集權國家能更有效達成「民之所欲」，在18至35歲年齡族群中，僅57%同意民主政體優於其他任何政體，且分別有42%和35%認為軍事統治和強人統治可以是好選項。

在18至35歲、36至55歲，以及56歲以上這3個年齡族群，18至35歲對軍事或強人統治的好感最高，56歲以上則最低。在56歲以上這個年齡族群，僅分別約20%和26%民眾願意接受軍事統治和強人統治。

有意思的是，在領土完全位於歐洲的OSF民調實施國家中，排除烏克蘭，法國是唯一「同意」（34%）強人統治可以是好選項的占比高於「不同意」（31%）的國家。

至於烏克蘭，則分別有40%和41%民眾願意支持軍事統治和強人統治。OSF指出，這與烏克蘭正抵抗俄羅斯侵略、烏克蘭民眾高度支持本國武裝部隊有關。

開放社會基金會於12日發布民調分析報告，並宣布將每年發布「開放社會晴雨表」（Open Society Barometer），追蹤30國的民意動態，是針對民主治理最大規模跨國民調之一。

民調 烏克蘭 俄羅斯

上一則

呼籲歡迎移民 教宗：冒生命危險的人不是入侵

下一則

亞美尼亞總理示意 將大幅改變偏重俄國的外交政策

延伸閱讀

偷渡「利潤」驚人… 毒梟、人蛇搶賺 美墨邊境大亂

偷渡「利潤」驚人… 毒梟、人蛇搶賺 美墨邊境大亂
人口普查找上門 小心是詐騙

人口普查找上門 小心是詐騙
俄羅斯外長批西方透過軍援 「直接參與」對俄戰爭

俄羅斯外長批西方透過軍援 「直接參與」對俄戰爭
華府26至44歲高收入青年 遷往郊區成風氣

華府26至44歲高收入青年 遷往郊區成風氣

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26

超人氣

更多 >
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」
許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？