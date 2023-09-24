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科索沃北部局勢升溫1警遇襲身亡 持槍人士闖修道院

中央社科索沃班尼斯卡24日綜合外電報導
科索沃巡邏員警遭人以槍支和爆裂物埋伏攻擊，造成一名警察死亡，警方在現場加強部屬。(路透)
科索沃巡邏員警遭人以槍支和爆裂物埋伏攻擊，造成一名警察死亡，警方在現場加強部屬。(路透)

根據科索沃總理庫提的說法，當局正在科索沃北部與闖入修道院的持槍人士戰鬥。幾個小時前，當地剛傳出巡邏員警遭人以槍支和爆裂物埋伏攻擊，造成一名警察死亡。

法新社報導，這次襲警案與持續中的交火，是科索沃局勢幾年來最嚴重的一次升級。此前幾個月當地氣氛益發緊張，同時科索沃與塞爾維亞的談判則停滯不前。

庫提（Albin Kurti）表示，當局在科索沃北部的班尼斯卡（Banjska）附近，包圍至少30名全副武裝的持槍人士，並要求他們投降。

庫提在記者會上說：「至少30名專業、軍方或警方武裝人士被我方警力包圍，我勸他們向我方安全機關投降。」

他還說，這群人位於班尼斯卡村附近一座修道院裡面和周圍，今早巡邏員警就是在這個村落遭遇伏擊。

塞爾維亞正教會（Serbian Orthodox Church）證實持槍人士闖入班尼斯卡一座修道院。來自塞爾維亞北部諾威薩市（Novi Sad）的一群朝聖者正待在院內。

科索沃警官艾沙尼（Veton Elshani）從班尼斯卡透過電話告訴法新社：「我們可以看到身穿制服的武裝人士…他們朝我們開槍，我們開槍回擊。」

庫提幾個小時前形容造成警方1死1傷的伏擊是恐怖主義行為，並歸咎於塞爾維亞政府。他在社群媒體上寫道：「獲得貝爾格勒（Belgrade，塞爾維亞首都）官員政治、財務、後勤支援的組織犯罪者正在攻擊我國。」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）預計今天稍晚對媒體講話。根據塞爾維亞政府的科索沃辦公室，武契奇的記者會將「揭穿庫提的所有謊言與騙局，他是科索沃混亂與慘況的製造者」。

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也譴責今天的攻擊案，形容襲警事件「駭人聽聞」。

他在社群媒體上寫道：「行凶者應面臨審判。」

科索沃政府5月決定在4個塞爾維亞族為主的市鎮，任命阿爾巴尼亞族出任市長，此舉引發北部數年來最嚴重的其中一波騷亂。幾個月以來，科索沃北部緊張局勢一觸即發。

科索沃境內居民絕大多數是阿爾巴尼亞族，但在靠近塞爾維亞的北部領土，有幾個市鎮仍以塞爾維亞族占多數。

科索沃2008年宣布從塞爾維亞獨立，但塞爾維亞及其重要盟邦中國、俄羅斯都拒絕承認科索沃獨立。

科索沃巡邏員警遭人以槍支和爆裂物埋伏攻擊，造成一名警察死亡，警方在現場加強部屬。...
科索沃巡邏員警遭人以槍支和爆裂物埋伏攻擊，造成一名警察死亡，警方在現場加強部屬。(路透)

社群媒體 俄羅斯 槍支

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