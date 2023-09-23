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8月最高溫僅攝氏34度 日本人奔沖繩「避暑」

中央社／東京23日綜合外電報導
日本沖繩縣一景。（美聯社）
日本沖繩縣一景。（美聯社）

位於亞熱帶的日本沖繩縣今年夏天受到第6號颱風卡努侵襲等3重因素影響，那霸市8月最高溫僅攝氏34度，是日本各都道府縣政府所在地的「最低溫」，一反常態成「避暑勝地」。

日本沖繩時報報導，日本列島今年夏天動輒出現「猛暑日」（超過攝氏35度）天數創新高等情況，持續酷暑天氣型態。

經調查日本各都道府縣政府所在地8月最高氣溫，最低者竟是位於國境之南的沖繩縣那霸市34度，且8月平均最高溫為31.4度，是僅次於札幌市及宮崎市的日本第3「低溫」，讓沖繩宛如「避暑勝地」。

位於亞熱帶的那霸市今年夏天最高氣溫為何會是日本各地最低，氣象預報士寺田咲（音譯）說，其一是被海包圍的沖繩易受海風影響，只要有海風讓空氣流動，就算陸地溫度上升也不易蓄熱。

寺田說，其二則是沖繩不易受都市熱島效應影響，沖繩縣內城市不像日本本土城市擁有許多高樓，不會阻礙風在城市中流動，較不易出現極端高溫。

此外，寺田認為今年第6號颱風卡努也是重要因素之一，因為卡努二度侵襲為沖繩帶來長時間影響，造成沖繩8月日照時間較往年減少逾兩成，「颱風遠離後一度讓海水水面溫度降低，所以平均最高溫也低」。

2022年從東京移居沖繩、現年32歲的須藤櫻子說，東京的夏天就像要把人烤焦一樣，沖繩的夏天舒適許多。

日本 高溫 低溫

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