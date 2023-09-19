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被董事會查出與同事的私人關係 Cboe執行長引咎離職

編譯洪啟原／綜合外電
芝加哥選擇權交易所（Cboe）全球市場公司發布聲明說，執行長提利已經離職，在此之前，有一項調查確定提利並未公開與一些同事的私人關係。(路透)
芝加哥選擇權交易所（Cboe）全球市場公司發布聲明說，執行長提利已經離職，在此之前，有一項調查確定提利並未公開與一些同事的私人關係。(路透)

芝加哥選擇權交易所（Cboe）全球市場公司19日發布聲明說，執行長提利（Edward Tilly）已經離職，在此之前，有一項調查確定提利並未公開與一些同事的私人關係。

彭博資訊報導，Cboe已任命董事會成員湯姆奇克（Fredric Tomczyk）接任執行長，這項人事令即刻生效。Cboe在聲明中說：「董事會認定提利並未揭露與一些同事的私人關係，此舉不但違反Cboe的政策，也嚴重背離公司的價值。」湯姆奇克在2019年中加入Cboe董事會。

Cboe強調，提利的行為不會影響公司的策略、財務表現或市場操作。Cboe董事會和外部獨立法律顧問在8月稍晚啟動調查。Cboe 19日美股早盤大漲約3%。

提利執掌Cboe超過十年，在此期間Cboe的股價大漲逾兩倍。Cboe近年來開設一座新的交易大廳，並積極拓展加密貨幣市場。

湯姆奇克曾擔任多倫多道明銀行金融集團的副總裁，和倫敦人壽與倫敦保險集團的總裁。他之後在德美利證券（TD Ameritrade）控股公司擔任總裁和執行長長達八年，直到2016年稍晚為止。

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