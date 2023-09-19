日本舉行史上首場「新幹線摔角賽」 車廂成比賽擂台

(擷自YouTube@時事通信トレンドニュース)

日本 DDT職業摔角18日舉辦了一場別開生面的比賽，以東海道新幹線「希望號」為擂台，讓75名摔角迷近距離觀賞選手在列車走道上比賽。這項史無前例的創舉讓門票秒殺。

職業摔角新聞Proresu Today與時事通訊社報導，18日下午1時9分從東京車站出發的希望號371號車上，首次舉辦了「新幹線職業摔角」比賽，由「職業摔角界之王」鈴木實對決高木三四郎，比賽時間直到列車抵達名古屋。

DDT職業摔角迄今已經在銚子鐵道、千葉都市單軌電車、小湊鐵道等地舉辦過列車摔角，但這是第一次以全世界聞名的新幹線為擂台。高木曾在2012年8月18日的日本武道館、2017年6月1日的東京巨蛋兩次敗給鈴木，因此這次可說是他的雪恥戰。

高木在品川站出場，但鈴木沒有出現，直到新橫濱站才現身，宣告比賽開始。鈴木使出了他自稱400公里的拳速（希望號時速285公里加上實際拳速115公里），向對方發動攻擊。

不過，正田壯史隨後亂入，使得局面變成1打2，處於劣勢的鈴木叫出了同伴佐藤光留。比賽途中有穿著圍裙的摔角選手出場賣冰淇淋，大家一起休息吃冰，也有選手去搶乘客的便當吃，娛樂效果十足，現場笑聲不斷。

列車行經富士山後，還有裝扮成車掌的選手亂入，給觀眾製造驚喜，最後以鈴木實的勝利告終。

高木說，他的夢想就是打敗鈴木，「不管下次是在無人島、太空 還是月球表面，我一定要打倒你」。鈴木則回應，「月球表面或無人島，我都奉陪，下次要在哪裡比賽？富士山的火山口也可以」，以互相放話替這場有趣的比賽劃下句點。

高木賽後表示，他沒有料到在新幹線上比賽會這麼搖晃，他的右膝韌帶有傷，一度搖搖欲墜。他還說，下次的比賽舞台或許也可以考慮前往海外，紐約曼哈頓，或是新加坡 、台灣都可以。

影片來源：YouTube 時事通信トレンドニュース