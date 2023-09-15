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諾貝爾基金會宣布提高獎金 各獎項加碼近9萬美元

中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導
諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）今天宣布，將為下個月即將頒發的諾貝爾獎提高獎額，獲獎者將可領到近100萬歐元（約107萬美元）獎金。美聯社
諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）今天宣布，將為下個月即將頒發的諾貝爾獎提高獎額，獲獎者將可領到近100萬歐元（約107萬美元）獎金。美聯社

諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）今天宣布，將為下個月即將頒發的諾貝爾獎提高獎額，獲獎者將可領到近100萬歐元（約107萬美元）獎金。

法新社報導，諾貝爾獎基金會表示，今年每個獎項的獎金將增加8萬4000歐元（約8萬9600美元），這意味著2023年的得獎者將能獲得92萬4000歐元（約98萬6000美元）。

這將是諾貝爾獎一百多年歷史以來最高獎金金額。

諾貝爾獎獎金在過去10年間曾有所變化，基金會曾在2012年降低獎金，但在2010年代末期將獎金逐步提高。

諾貝爾獎基金會在聲明中說道：「由於在財務上可行，因此基金會決定增加獎金。2022年底，諾貝爾獎基金會的投資資本已達到57億9900萬瑞典克朗。」

當數名得獎者共享獎項，他們也將分享獎金。

諾貝爾獎基金會負責管理瑞典炸藥發明家諾貝爾（Alfred Nobel）的財產，他將大部分財富用於以他的名義頒發獎項。

在1895年立下的遺囑中，諾貝爾委託給基金會3150萬瑞典克朗的遺產，相當於今日的1億5100萬歐元（約1億6100萬美元）。

諾貝爾獎基金會每年頒發的獎項包含和平、化學、醫學、物理學、文學獎及經濟學獎。

諾貝爾獎 瑞典 醫學

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