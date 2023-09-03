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碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

中央社馬來西亞森林城市3日綜合外電報導
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。

法新社報導，森林城市（Forest City）開發案位於馬來西亞柔佛州（Johore）離島，計畫以1000億美元在棕櫚樹林打造出人工城市，興建數以萬計住宅，目標鎖定中國的中產階級買家。

但這項開發案經歷銷售慘澹、中國貨幣管制、防疫封城和中國在大馬擴大影響力引發公憤等問題，如今眾多住宅居民寥寥可數，有人形容如同「鬼城」。

碧桂園目前揹負1960億美元負債，今年上半年破紀錄淨虧損人民幣489億元，若財務表現持續惡化，會有債務違約風險，使得馬來西亞這項開發案的前途再度出現疑慮。

來自中國河南省的29歲趙姓住戶5年前以43萬美元買下「森林城市」一戶公寓，他告訴記者：「我希望碧桂園能克服財務困境。如果沒人來『森林城市』，我們沒法在這裡做生意。」

「森林城市」與新加坡隔海相望，是碧桂園豪賭的眾多開發案之一，這些投資案曾讓碧桂園聲勢衝上天，但如今恐將墜回現實絕境。

這項開發案是在中國「一帶一路」計畫下與大馬一位蘇丹的公司合作進行，目標是吸引70萬居民，但如今只有約9000人入住。白天還可見建築工人來去，但入夜後路上幾乎見不到人，只有少數住宅亮燈。警衛說，多數買家不住在這裡。

先前馬國政府曾反對給外籍投資人居留資格，批評這項開發案只為外國人造鎮。但因「森林城市」恐將淪為「蚊子建案」，現任總理安華（Anwar Ibrahim）介入希望挽救。他上周宣布，創設「金融特區」，以及提供特殊所得稅率和多次入境簽證等激勵措施。

儘管如此，觀察家認為，「森林城市」仍然面臨重重困難。信用保險業者科法斯集團（Coface）的首席亞太經濟專家歐韋良（Bernard Aw）說，碧桂園面臨「流動性壓力，這可能影響他們完成海外開發案的能力」。

「森林城市」距馬來西亞首都吉隆坡約3小時車程，吸引的多是想一覽摩登建築造型和購買免稅酒類的遊客。來自新加坡的32歲遊客拉文德蘭（Denish Raj Ravindaran）說：「每個人來這都是為了買酒。我不會留在這裡，這就像個鬼城，路上連路燈都沒有，黑暗而且危險。」

碧桂園 投資 新加坡

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