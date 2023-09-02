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德國揭露中國駭客手法 入侵家庭網路攻擊政府機構

中央社／台北2日電
德國發布最新警告，指中國駭客利用企業和私人網路設備、甚至入侵家用智慧型窗簾等裝置，在安全漏洞掩藏下，對政府機構發起網攻。(路透)
德國發布最新警告，指中國駭客利用企業和私人網路設備、甚至入侵家用智慧型窗簾等裝置，在安全漏洞掩藏下，對政府機構發起網攻。(路透)

德國發布最新警告，指中國駭客利用企業和私人網路設備、甚至入侵家用智慧型窗簾等裝置，在安全漏洞掩藏下，對政府機構發起網攻，這種作法因能輕易地隱藏痕跡，更難被發現。

德國之聲報導，德國負責國內安全情報機構「聯邦憲法保護局」（BfV）8月30日公布了一份「數位簡報」報告（Cyber-Brief），裡面提到APT 15和APT 31兩個來自中國的駭客組織。

德國電視二台進一步指出，中國駭客2年前就已經入侵了德國聯邦製圖和土地測量局（BKG），這機構主要負責繪製詳細地圖和評估衛星圖像。實施襲擊的就是中國的APT 15駭客組織。

BfV報告揭露中國駭客組織的攻擊手法，利用企業和家用路由器、網路印表機、智慧型家居窗簾、電燈、暖氣和太陽能設備的安全漏洞接管這些設備。然後透過這些漏洞對組織、公司和國家機構實施網路攻擊。

報告強調，德國私人網路連接並不會引起注意，因此駭客可以更輕易地隱藏痕跡，攻擊也更難被發現。

BfV提醒，無論是企業還是個人都應該及時更新安全軟體，啟用新設備時，應更改默認密碼。

在此之前，BfV在2019的年度報告中曾提到另一個中國駭客團體，被稱為「密使熊貓」（Emissary Panda）的APT 27專挑外國使館與重要產業下手。

當時報告指出，APT 27這個長久以來涉嫌對西方政府機構發動網攻的中國駭客團體，已經開始鎖定德國製藥和科技等產業。

駭客 德國 安全漏洞

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