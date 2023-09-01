我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中餐館用餐 結帳未被歸還信用卡 華人遭盜刷數千元

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

教宗首訪蒙古 探尋教廷與中俄推進關係之窗

中央社／烏蘭巴托1日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各（中）1日抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問蒙古。（Getty Images）
羅馬天主教教宗方濟各（中）1日抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問蒙古。（Getty Images）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問這個夾在中、俄之間的廣袤內陸國家。

法新社報導，蒙古國以佛教徒居多；全國330萬人口中，天主教徒僅約1400人，規模極小。86歲的方濟各今天到訪，展現對這些天主教徒的支持。

不過這趟訪問也具有地緣政治戰略意義。這是教宗去年9月訪問哈薩克後，1年內第2度訪問相關區域，被視為鼓舞蒙古國脆弱的民主，且訪問蒙古可能有助教廷推進與中、俄間關係。

現居亞洲的天主教學者陳立邦（Michel Chambon）告訴法新社：「這顯然是羅馬教廷關照中亞、不棄之於俄中不顧的行動。」

此行對促進梵蒂岡與中俄關係方面也至關重要。俄國至今仍未對教宗發出邀請。

陳立邦表示：「這是不離不棄，藉此提醒他們『我來了』！這也代表不只是在羅馬坐等事情發生，而是主動應對。」

教宗從羅馬出發，飛9個小時後於當地時間9月1日上午抵達蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar），休息一天後，明天行程包括參加歡迎儀式、會晤蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）和總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。

另教宗2日也會首度向當地有關當局、外交官員和民間社會人士發表演說，並於2日稍晚會見天主教徒。

羅馬天主教教宗方濟各（左）1日抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問蒙古。（路透...
羅馬天主教教宗方濟各（左）1日抵達蒙古國展開訪問，這是首次有教宗訪問蒙古。（路透）

教宗 方濟各 哈薩克

上一則

日本關東大地震100周年 學者：30年內大地震機率70%

延伸閱讀

教宗將訪問蒙古 分析：兼具牧靈與戰略目標

教宗將訪問蒙古 分析：兼具牧靈與戰略目標
教宗對俄演講為何提沙皇？ 梵蒂岡回應了

教宗對俄演講為何提沙皇？ 梵蒂岡回應了
教宗：教會向包括LGBT的所有人開放 但有規範

教宗：教會向包括LGBT的所有人開放 但有規範
教宗宣布2027年世青日在首爾 睽違30年再回亞洲

教宗宣布2027年世青日在首爾 睽違30年再回亞洲

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應
維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名